У Росії горить база ПВК "Вагнер" — відео

21 вересня спалахнула масштабна пожежа на базі ПВК “Вагнер” у Краснодарському краї РФ.

У Росії спалахнула чергова масштабна пожежа

Як повідомляє телеграм-канал “ASTRA”, вогонь вирує у хуторі Молькіно Краснодарського краю Росії.

Саме там зараз горить база ПВК “Вагнер”.

Окрім того, наголошується, що у населеному пункті, де майже десять років розташовувалась база “вагнерів”, горять адміністративні споруди.

Наразі вогонь, який перекинувся на сусідні будівлі, рятувальники та пожежники приборкати не можуть.

Чи постраждали під час пожежі безпосередньо бойовики ПВК “Вагнер” — наразі невідомо.

“Бавовна” в Росії 21 вересня — останні подробиці

Понад 100 дронів уночі атакували різні регіони Росії.

Під удари безпілотників потрапили склад боєприпасів на Кубані та арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області.

Наразі там вирують масштабні пожежі та триває детонація.

Місцеве населення займається самоевакуацією, а влада перекрила федеральну трасу М-9 "Балтія".

Згідно з останніми даними, рух заблокований на ділянці з 322 км до 420 км. Що важливо розуміти, саме у цьому районі розташоване селище Октябрський, де був уражений 23-й арсенал ГРАУ. Поширити

За словами місцевих мешканців, на цьому арсеналі розташовані нібито ракетні шахти зі шлюзами, як у бункері. Через частину проходить залізниця, яка не позначена на карті. Серед ракет можуть бути північнокорейські.

Також, ймовірно, що там знаходиться російський ракетний комплекс третього покоління “Сатана”.

Також відомо, що дрони атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ.

Після удару безпілотників спалахнула масштабна пожежа і почалася детонація на складі боєприпасів.