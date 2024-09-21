Удару по арсеналу РФ у Торопці. Розвідка Британія оцінила вплив атаки на хід війни

Британські розвідники дійшли висновку, що потужний удар українських сил по російському ракетному арсеналу у населеному пункті Торопець Тверської області позначиться на операціях армії РФ, насамперед на Курщині.
Головні тези:
- Український удар по арсеналу у Торопці виявився дієвим та завдав значних втрат Росії.
- Британські розвідники зазначають, що атака вплине на операції армії РФ, зокрема в Курщині.
- Удар був спрямований на знищення стратегічного російського арсеналу, де знаходилося понад 30 тисяч тонн снарядів.
Україні вдається зривати плани РФ щодо ведення війни
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що стратегічний російський арсенал у Торопці, розташований приблизно за 500 км від України, був одним із найбільших у РФ та містив понад 30 тисяч тонн снарядів.
На переконання британських розвідників, однією з головних причин ураження складу стало неналежне зберігання боєприпасів, які залишились вразливими до ударів дронів, попри модернізацію у 2018 році після інцидентів з детонацією.
Це призвело до того, що почалася "ланцюгова реакція каскадних детонацій в системі бункерів”.
Оборонне британське відомство наголосило, що країна-агресорка втратила дуже багато боєприпасів.
Окрім того, наголошується, що російська ППО не може захистити країну від українських далекобійних ударів, хоча й продовжує стверджувати, що перехопила понад 50 БПЛА під час цієї атаки.
Що важливо знати про атаку українських сил на Торопець
В ніч 18 вересня українські дрони завдали удару по великому складу головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у населеному пункті Торопець, Тверської області.
Це була спільна операція ГУР, СБУ та ССО.
Потужна вторинна детонація спричинила значну паніку серед місцевого населення, оскільки «гриб» що утворився нагадував наслідок вибуху ядерного заряду.
Супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ.
Серією прямих влучань знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО “Град”, систем ППО С-300 та балістичні ракети до системи “Іскандер”.
У Тверській області після атаки на склад з боєприпасами стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бали.
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