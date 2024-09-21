Удару по арсеналу РФ у Торопці. Розвідка Британія оцінила вплив атаки на хід війни

Британські розвідники дійшли висновку, що потужний удар українських сил по російському ракетному арсеналу у населеному пункті Торопець Тверської області позначиться на операціях армії РФ, насамперед на Курщині.

Україні вдається зривати плани РФ щодо ведення війни

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що стратегічний російський арсенал у Торопці, розташований приблизно за 500 км від України, був одним із найбільших у РФ та містив понад 30 тисяч тонн снарядів.

На переконання британських розвідників, однією з головних причин ураження складу стало неналежне зберігання боєприпасів, які залишились вразливими до ударів дронів, попри модернізацію у 2018 році після інцидентів з детонацією.

Це призвело до того, що почалася "ланцюгова реакція каскадних детонацій в системі бункерів”.

Оборонне британське відомство наголосило, що країна-агресорка втратила дуже багато боєприпасів.

Окрім того, наголошується, що російська ППО не може захистити країну від українських далекобійних ударів, хоча й продовжує стверджувати, що перехопила понад 50 БПЛА під час цієї атаки.

Удар по арсеналу, найімовірніше, негативно вплине на російські наземні операції, особливо в Курській області, — підсумовує Міноборони Великої Британії. Поширити

Що важливо знати про атаку українських сил на Торопець

В ніч 18 вересня українські дрони завдали удару по великому складу головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у населеному пункті Торопець, Тверської області.