Уничтожение ракетного арсенала в Торопце изменит ситуацию на фронте — разведка Эстонии

Атака украинских беспилотников на ракетный арсенал в российском городе Торопец 18 сентября приведет к последствиям на фронтах войны России против Украины, которые будут заметны в ближайшие недели.

Атака по ракетному арсеналу в Торопце изменит ситуацию на фронте

Об этом на пресс-конференции заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Он отметил, что украинские защитники ударили по составу в момент, когда часть российских боеприпасов еще не разместили в бункерах. Поэтому возникла цепочка взрывов. Поделиться

Кивисельг напомнил, что взорвалось 30 тыс. тонн боеприпасов — то есть около 750 тыс. снарядов. По его словам, в неделю Россия выпускает 10 тыс снарядов.

То есть, это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели. Антс Кивисельг Глава разведцентра Сил обороны Эстонии

Комментируя ситуацию в Курской области, Кивисельг заявил, что Украина продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне, несмотря на начало российского контрнаступления.

В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта — Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории, — добавил полковник.

Около 100 украинских дронов атаковали ракетный арсенал в Торопце

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопке Тверской области.

Как отмечается, на складах хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.