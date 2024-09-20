Уничтожение ракетного арсенала в Торопце изменит ситуацию на фронте — разведка Эстонии

Атака украинских беспилотников на ракетный арсенал в российском городе Торопец 18 сентября приведет к последствиям на фронтах войны России против Украины, которые будут заметны в ближайшие недели.
Главные тезисы
- Атака на ракетный арсенал в Торопце приведет к серьезным последствиям на фронтах войны России против Украины.
- Украинские защитники удерживают инициативу, атакуя ракетные арсеналы врага, что создает серьезные потери для России.
- Уникальная операция уничтожения ракетного арсенала в Торопце привела к взрыву 30 тыс тонн боеприпасов, что составляет значительный потерянный запас для России.
- Эстонская разведка отмечает, что последствия атаки на ракетный арсенал в Торопце будут ощутимы на фронтах между Россией и Украиной в ближайшие недели.
- Украина продолжает уничтожать ракетные арсеналы врага, чтобы ослабить его позиции в войне против Украины.
Атака по ракетному арсеналу в Торопце изменит ситуацию на фронте
Об этом на пресс-конференции заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Кивисельг напомнил, что взорвалось 30 тыс. тонн боеприпасов — то есть около 750 тыс. снарядов. По его словам, в неделю Россия выпускает 10 тыс снарядов.
Комментируя ситуацию в Курской области, Кивисельг заявил, что Украина продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне, несмотря на начало российского контрнаступления.
В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта — Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории, — добавил полковник.
Около 100 украинских дронов атаковали ракетный арсенал в Торопце
18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопке Тверской области.
Как отмечается, на складах хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.
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