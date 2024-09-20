Уничтожение ракетного арсенала в Торопце изменит ситуацию на фронте — разведка Эстонии
Категория
Мир
Дата публикации

Уничтожение ракетного арсенала в Торопце изменит ситуацию на фронте — разведка Эстонии

Торопец
Читати українською
Источник:  ERR

Атака украинских беспилотников на ракетный арсенал в российском городе Торопец 18 сентября приведет к последствиям на фронтах войны России против Украины, которые будут заметны в ближайшие недели.

Главные тезисы

  • Атака на ракетный арсенал в Торопце приведет к серьезным последствиям на фронтах войны России против Украины.
  • Украинские защитники удерживают инициативу, атакуя ракетные арсеналы врага, что создает серьезные потери для России.
  • Уникальная операция уничтожения ракетного арсенала в Торопце привела к взрыву 30 тыс тонн боеприпасов, что составляет значительный потерянный запас для России.
  • Эстонская разведка отмечает, что последствия атаки на ракетный арсенал в Торопце будут ощутимы на фронтах между Россией и Украиной в ближайшие недели.
  • Украина продолжает уничтожать ракетные арсеналы врага, чтобы ослабить его позиции в войне против Украины.

Атака по ракетному арсеналу в Торопце изменит ситуацию на фронте

Об этом на пресс-конференции заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Он отметил, что украинские защитники ударили по составу в момент, когда часть российских боеприпасов еще не разместили в бункерах. Поэтому возникла цепочка взрывов.

Кивисельг напомнил, что взорвалось 30 тыс. тонн боеприпасов — то есть около 750 тыс. снарядов. По его словам, в неделю Россия выпускает 10 тыс снарядов.

То есть, это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели.

Антс Кивисельг

Антс Кивисельг

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии

Комментируя ситуацию в Курской области, Кивисельг заявил, что Украина продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне, несмотря на начало российского контрнаступления.

В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта — Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории, — добавил полковник.

Около 100 украинских дронов атаковали ракетный арсенал в Торопце

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопке Тверской области.

Как отмечается, на складах хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.

СБУ вместе с Силами обороны продолжает методически уничтожать ракетный арсенал врага, которым он атакует украинские города. Работаем дальше, чтобы подобная картина повторялась на других военных объектах России, поддерживающих войну против Украины, сообщил источник.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Уничтожение ракетного арсенала в Торопце. Местным запретили публиковать последствия атаки — фото
Уничтожение ракетного арсенала в Торопце. Местным запретили публиковать последствия атаки — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Подоляк озвучил важные последствия уничтожения ракетного арсенала в Торопце
Подоляк
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Удар по ракетному арсеналу в Торопце. Появились свежие спутниковые снимки последствий
Торопец

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?