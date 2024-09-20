Знищення ракетного арсеналу в Торопці змінить ситуацію на фронті — розвідка Естонії

Атака українських безпілотників на ракетний склад у російському місті Торопець 18 вересня призведе до наслідків на фронті війни Росії проти України, які будуть помітні найближчими тижнями.

Атака по ракетному арсеналу в Торопці змінить ситуацію на фронті

Про це на пресконференції заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Він зазначив, що українські захисники вдарили по складу в той момент, коли частину російських боєприпасів ще не розмістили в бункерах. Тому виник ланцюжок вибухів. Поширити

Ківісельг нагадав, що вибухнуло 30 тис тонн боєприпасів — тобто близько 750 тис снарядів. За його словами, за тиждень Росія випускає 10 тис снарядів.

Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями. Антс Ківісельг Голова розвідцентру Сил оборони Естонії

Коментуючи ситуацію в Курській області, Ківісельг заявив, що Україна продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні, попри початок російського контрнаступу.

У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту — Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території, — додав полковник.

Близько 100 українських дронів атакували ракетний арсенал у Торопці

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області.

Як зазначається, на складах зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.