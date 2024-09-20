Знищення ракетного арсеналу в Торопці змінить ситуацію на фронті — розвідка Естонії
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Знищення ракетного арсеналу в Торопці змінить ситуацію на фронті — розвідка Естонії

Торопець
Джерело:  ERR

Атака українських безпілотників на ракетний склад у російському місті Торопець 18 вересня призведе до наслідків на фронті війни Росії проти України, які будуть помітні найближчими тижнями.

Головні тези:

  • Атака українських безпілотників на ракетний склад в Торопці призведе до змін на фронті в найближчі тижні.
  • Кількість боєприпасів, що вибухнула в результаті атаки, становить значний втрачений запас для Росії, що може суттєво позначитися на бойових діях.
  • Українські захисники утримують ініціативу на фронті навіть після початку російського контрнаступу, просуваючись углиб російської території та атакуючи ракетні арсенали ворога.

Атака по ракетному арсеналу в Торопці змінить ситуацію на фронті

Про це на пресконференції заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Він зазначив, що українські захисники вдарили по складу в той момент, коли частину російських боєприпасів ще не розмістили в бункерах. Тому виник ланцюжок вибухів.

Ківісельг нагадав, що вибухнуло 30 тис тонн боєприпасів — тобто близько 750 тис снарядів. За його словами, за тиждень Росія випускає 10 тис снарядів.

Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями.

Антс Ківісельг

Антс Ківісельг

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії

Коментуючи ситуацію в Курській області, Ківісельг заявив, що Україна продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні, попри початок російського контрнаступу.

У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту — Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території, — додав полковник.

Близько 100 українських дронів атакували ракетний арсенал у Торопці

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у  Торопці Тверської області.

Як зазначається, на складах зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

СБУ разом із Силами оборони продовжує методично знищувати ракетний арсенал ворога, яким той атакує українські міста. Працюємо далі, аби подібна картина повторювалася на інших військових об'єктах Росії, що підтримують війну проти України, — повідомило джерело.

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