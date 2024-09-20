Знищення ракетного арсеналу в Торопці змінить ситуацію на фронті — розвідка Естонії

Атака українських безпілотників на ракетний склад у російському місті Торопець 18 вересня призведе до наслідків на фронті війни Росії проти України, які будуть помітні найближчими тижнями.
Головні тези:
- Атака українських безпілотників на ракетний склад в Торопці призведе до змін на фронті в найближчі тижні.
- Кількість боєприпасів, що вибухнула в результаті атаки, становить значний втрачений запас для Росії, що може суттєво позначитися на бойових діях.
- Українські захисники утримують ініціативу на фронті навіть після початку російського контрнаступу, просуваючись углиб російської території та атакуючи ракетні арсенали ворога.
Атака по ракетному арсеналу в Торопці змінить ситуацію на фронті
Про це на пресконференції заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
Ківісельг нагадав, що вибухнуло 30 тис тонн боєприпасів — тобто близько 750 тис снарядів. За його словами, за тиждень Росія випускає 10 тис снарядів.
Коментуючи ситуацію в Курській області, Ківісельг заявив, що Україна продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні, попри початок російського контрнаступу.
У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту — Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території, — додав полковник.
Близько 100 українських дронів атакували ракетний арсенал у Торопці
18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області.
Як зазначається, на складах зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-