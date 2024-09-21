СБУ дронами атакувала аеродром «Шайковка» та ракетний арсенал у Тверській області РФ ― джерела

Українські спецслужби в ніч на 21 вересня здійснили чергову операцію на території РФ з застосуванням дронів. Цього разу безпілотники атакували аеродром «Шайковка» та склад з ракетами і боєприпасами. Про це Online.UA повідомило поінформоване джерело.

Українські дрони атакували аеродром «Шайковка» та склад

Вночі потужні вибухи пролунали поблизу населеного пункту Октябрський Тверської області. СБУ дронами атакувала 23 арсенал головного артилерійського управління Міноборони РФ.

На складі були ракети для «Іскандерів» та «Точок-У», а також артилерійські боєприпаси.

Після атаки безпілотників розпочалась пожежа, виникло п’ять осередків вогню. На ураженому складі почалась детонація боєприпасів.

СБУ дронами також вразили аеродром «Шайковка» у Калузькій області. Саме там дислокуються літаки ТУ-22М, які періодично обстрілюють Україну ракетами.

СБУ буде й надалі працювати для зниження військового потенціалу РФ. Цього тижня вже був атакований арсенал в Торопці Тверської області.

Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу ― одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон «падіння уламків» ― в самому розпалі». Поширити

Атака на арсенал у Торопці

Операція українських спецслужб відбулась 18 вересня і буде мати великі наслідки для російської армії. 107-й арсенал ГРАУ у Тверській області був найбільшим арсеналом у Росії.

На складі у Торопці буде ракети для «Іскандера». Є ймовірність, що там перебували північнокорейські ракети KN-23.

Його ураження може ускладнити становище ЗС РФ у Курській області, де Сили оборони України проводять військову операцію.