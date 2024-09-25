Допомагав РФ наступати на Покровськ. СБУ затримала російського агента

СБУ затримала у Донецькій області агента воєнної розвідки РФ. Він шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку, де наразі тривають бої.
Головні тези:
- Затриманий агент російської воєнної розвідки шпигував за українськими військовими на Покровському напрямку.
- Агент збирав інформацію про розташування штабів та укріплень Сил оборони України, включаючи вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ.
- Затриманий використовував анонімні месенджери та заборонені в Україні російські соцмережі для спілкування з куратором з іншого боку.
- Затриманому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану.
Що відомо про затриманого російського агента
Затриманий виявився працівником місцевого гірничого підприємства, якого в липні завербувала російська спецслужба дистанційно.
Відтоді він збирав інформацію про розташування штабів та укріплень Сил оборони України, зокрема звертав увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ. Також він намагався виявити місця базування підрозділів СБУ, що займалися контрдиверсійними операціями та виконували інші бойові завдання в регіоні.
Спочатку для зв’язку з російською спецслужбою він використовував анонімний акаунт у месенджері, а згодом перейшов на заборонені в Україні російські соцмережі для спілкування зі своїм куратором.
Яке покарання загрожує зраднику
Агента вдалося викрити на початкових етапах його діяльності. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон і SIM-карти.
Затриманому висунули підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Його взято під варту, і тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-