Готували силове захоплення влади. СБУ затримала в Одесі бойову групу розвідки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Готували силове захоплення влади. СБУ затримала в Одесі бойову групу розвідки РФ

СБУ
Готували силове захоплення влади. СБУ затримала в Одесі бойову групу розвідки РФ
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В Одесі Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели спецоперацію, під час якої було ліквідовано оперативно-бойову групу російської воєнної розвідки. Затримано керівника групи та його помічника.

Головні тези:

  • СБУ та ДБР затримали бійців російської розвідки в Одесі, які готували захоплення державних установ на початку вторгнення Росії.
  • Затриману групу вилучено з великою кількістю зброї та тактичного спорядження.
  • Лідером групи був 49-річний житель Криму, який приїхав до Одеси та організовував підпільні загони.
  • Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтями Кримінального кодексу України.
  • Спецслужбам вдалося завербувати понад 20 осіб, які діяли за військовою ієрархією, всі учасники перебувають під слідством.

Що відомо про затриману групу російської розвідки

Під час операції у зловмисників вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї, боєприпаси, бронежилети, шоломи та інше тактичне спорядження.

За даними слідства, група готувалася до захоплення державних установ на Одещині на початку повномасштабного вторгнення Росії. Після невдач на фронті її перевели в режим очікування, а влітку 2024 року знову активували для виконання нових завдань.

Групою керував 49-річний житель тимчасово окупованого Криму, який після анексії переїхав до Одеси та почав створювати підпільні загони під прикриттям громадських організацій.

Вони планували атакувати Сили оборони України з тилу, якщо окупанти наблизяться до міста.

Яке покарання загрожує затриманим злочинцям

СБУ вдалося задокументувати злочинні дії та зірвати плани ворога. Група завербувала понад 20 осіб, які діяли за військовою ієрархією. Наразі всі учасники перебувають під слідством.

Під час обшуків у фігурантів окрім зброї і тактичного спорядження вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

  • чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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