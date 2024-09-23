Готовили силовой захват власти. СБУ задержала в Одессе боевую группу разведки РФ

В Одессе Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели спецоперацию, в ходе которой была ликвидирована оперативно-боевая группа российской военной разведки. Задержан руководитель группы и его помощник.
Главные тезисы
- СБУ и Государственное бюро расследований провели спецоперацию в Одессе по ликвидации оперативно-боевой группы российской разведки.
- Группа готовилась к захвату государственных учреждений в Одесской области в случае полномасштабного вторжения России.
- Руководитель группы, житель временно оккупированного Крыма, создавал подпольные отряды для атаки на Силы обороны Украины с тыла.
- У фигурантов изъято более 70 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, тактическое снаряжение, инструкции по взрывной деятельности и холодное оружие.
- По уголовному кодексу Украины задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за направленные на захват государственной власти действия и создание военизированных формирований.
Что известно о задержанной группе российской разведки
В ходе операции у злоумышленников изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение.
По данным следствия, группа готовилась к захвату государственных учреждений в Одесской области в начале полномасштабного вторжения России. После неудач на фронте ее перевели в режим ожидания, а летом 2024 снова активировали для выполнения новых задач.
Группой руководил 49-летний житель временно оккупированного Крыма, который после аннексии переехал в Одессу и стал создавать подпольные отряды под прикрытием общественных организаций.
Они планировали атаковать Силы обороны Украины с тыла, если оккупанты приблизятся к городу.
Какое наказание грозит задержанным преступникам
СБУ удалось задокументировать преступные действия и сорвать планы противника. Группа завербовала более 20 человек, действовавших по военной иерархии. Все участники находятся под следствием.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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