Готовили силовой захват власти. СБУ задержала в Одессе боевую группу разведки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовили силовой захват власти. СБУ задержала в Одессе боевую группу разведки РФ

СБУ
Готовили силовой захват власти. СБУ задержала в Одессе боевую группу разведки РФ
Читати українською

В Одессе Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели спецоперацию, в ходе которой была ликвидирована оперативно-боевая группа российской военной разведки. Задержан руководитель группы и его помощник.

Главные тезисы

  • СБУ и Государственное бюро расследований провели спецоперацию в Одессе по ликвидации оперативно-боевой группы российской разведки.
  • Группа готовилась к захвату государственных учреждений в Одесской области в случае полномасштабного вторжения России.
  • Руководитель группы, житель временно оккупированного Крыма, создавал подпольные отряды для атаки на Силы обороны Украины с тыла.
  • У фигурантов изъято более 70 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, тактическое снаряжение, инструкции по взрывной деятельности и холодное оружие.
  • По уголовному кодексу Украины задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за направленные на захват государственной власти действия и создание военизированных формирований.

Что известно о задержанной группе российской разведки

В ходе операции у злоумышленников изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение.

По данным следствия, группа готовилась к захвату государственных учреждений в Одесской области в начале полномасштабного вторжения России. После неудач на фронте ее перевели в режим ожидания, а летом 2024 снова активировали для выполнения новых задач.

Группой руководил 49-летний житель временно оккупированного Крыма, который после аннексии переехал в Одессу и стал создавать подпольные отряды под прикрытием общественных организаций.

Они планировали атаковать Силы обороны Украины с тыла, если оккупанты приблизятся к городу.

Какое наказание грозит задержанным преступникам

СБУ удалось задокументировать преступные действия и сорвать планы противника. Группа завербовала более 20 человек, действовавших по военной иерархии. Все участники находятся под следствием.

В ходе обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по взрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб РФ, и компьютерная техника с поличным.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

  • чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировали обстрелы РФ с арендованных квартир в Киеве. СБУ задержала агентов ГРУ
СБУ
Корректировали обстрелы РФ с арендованных квартир в Киеве. СБУ задержала агентов ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировал ракетно-дроновые удары. СБУ задержала агента ГРУ в Киеве
СБУ
Корректировал ракетно-дроновые удары. СБУ задержала агента ГРУ в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировал удары по городу и позициям ВСУ. СБУ задержала в Харькове агента ГРУ РФ
СБУ
Корректировал удары по городу и позициям ВСУ. СБУ задержала в Харькове агента ГРУ РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?