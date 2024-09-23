Готовили силовой захват власти. СБУ задержала в Одессе боевую группу разведки РФ

В Одессе Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели спецоперацию, в ходе которой была ликвидирована оперативно-боевая группа российской военной разведки. Задержан руководитель группы и его помощник.

Что известно о задержанной группе российской разведки

В ходе операции у злоумышленников изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение.

По данным следствия, группа готовилась к захвату государственных учреждений в Одесской области в начале полномасштабного вторжения России. После неудач на фронте ее перевели в режим ожидания, а летом 2024 снова активировали для выполнения новых задач.

Группой руководил 49-летний житель временно оккупированного Крыма, который после аннексии переехал в Одессу и стал создавать подпольные отряды под прикрытием общественных организаций.

Они планировали атаковать Силы обороны Украины с тыла, если оккупанты приблизятся к городу.

Какое наказание грозит задержанным преступникам

СБУ удалось задокументировать преступные действия и сорвать планы противника. Группа завербовала более 20 человек, действовавших по военной иерархии. Все участники находятся под следствием.

В ходе обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по взрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб РФ, и компьютерная техника с поличным. Поделиться

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).