СБУ задержала топ-чиновника Энергоатома на взятке в 100 тыс грн
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала топ-чиновника Энергоатома на взятке в 100 тыс грн

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции директора по контрольно-ревизионной работе компании "НАЭК "Энергоатом".

Главные тезисы

  • Директор по контрольно-ревизионной работе компании НАЭК Энергоатом задержан Службой безопасности Украины на взятке в 100 тыс грн.
  • Злоумышленник обещал ускоренный расчет за контракты в обмен на 15% от их размера.
  • Подозреваемому грозит лишение свободы до 8 лет по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины за злоупотребление влиянием.

СБУ задержала топ-чиновника Энергоатома на взятке

По материалам дела, чиновник компании требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на дань в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тыс грн от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Разоблачение проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

В то же время Киевская городская прокуратура сообщила, что в настоящее время ему доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды.

Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн.

Заметим, что ныне подозреваемому грозит лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

"Энергоатом" не раскрывает имени сотрудника, однако журналист Николов ранее сообщил, что сегодня был задержан директор по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александр Скопич.

Что известно об увольнении судей Князева и Тандыра

Как отмечается, 6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича из пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины.

Также по этой статье уволили судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

15 мая 2023 года председателя Верховного суда Всеволода Князева поймали на взятке почти в 3 млн. дол.

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