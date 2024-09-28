СБУ задержала топ-чиновника Энергоатома на взятке в 100 тыс грн

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции директора по контрольно-ревизионной работе компании "НАЭК "Энергоатом".
Главные тезисы
- Директор по контрольно-ревизионной работе компании НАЭК Энергоатом задержан Службой безопасности Украины на взятке в 100 тыс грн.
- Злоумышленник обещал ускоренный расчет за контракты в обмен на 15% от их размера.
- Подозреваемому грозит лишение свободы до 8 лет по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины за злоупотребление влиянием.
СБУ задержала топ-чиновника Энергоатома на взятке
По материалам дела, чиновник компании требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.
В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на дань в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт.
Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тыс грн от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
Разоблачение проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
В то же время Киевская городская прокуратура сообщила, что в настоящее время ему доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды.
Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн.
Заметим, что ныне подозреваемому грозит лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.
Что известно об увольнении судей Князева и Тандыра
Как отмечается, 6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича из пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины.
Также по этой статье уволили судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.
15 мая 2023 года председателя Верховного суда Всеволода Князева поймали на взятке почти в 3 млн. дол.
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