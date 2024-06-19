НАБУ раскрыло схему легализации Насировым взятки на сумму более 21 млн евро

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему узаконивания бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым более 21 млн евро взятки.
Главные тезисы
- НАБУ и САП раскрыли схему легализации взяток бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
- Чиновники получили взятку и легализовали деньги через компании-нерезиденты.
- Расследование завершилось наложением ареста на недвижимость и денежные активы, а дело направлено в суд.
- Бывший глава ГФС был отправлен под стражу, внося залог и подчиняясь определенным процессуальным обязанностям.
- Продолжается расследование причастных лиц к легализации полученных взяток на сумму более 21 млн евро.
Насиров легализовал взятку в 21 млн евро
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В связи с этим правоохранители сообщили о подозрении близкому лицу экспредседателя ГФС, а также его советнику.
По данным следствия, в течение декабря 2015 — марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части взятки в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).
В течение мая 2017 — апреля 2018 гг. этот человек, являющийся владельцем группы строительных компаний, легализовал всю сумму полученной взятки и потратил ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.
В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел благодаря легализованным средствам.
Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая была на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника: он "отмыл" 5,5 млн долларов путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а в апреле — августе 2018 года — еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.
Дело Насирова о рекордной взятке: что известно
17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-председателя ГФС Романа Насирова на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл и более 21 млн евро.
2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы ГФС и его советника завершили, а 24 мая дело было направлено в суд.
Расследование по подозрению владельца агрохолдинга было завершено в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении его был направлен в суд.
По данным ведомства, после внесения залога на обвиняемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:
прибывать по вызову в суд, а при невозможности прибытия по вызову в назначенный срок — заранее сообщить об этом суд;
не покидать пределы Киева без разрешения суда;
сообщать суд об изменении места своего проживания;
воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;
сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
носить электронное средство контроля.
Бывший руководитель ГФС по определению ВАКС был под стражей с 31 октября 2022 года.
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