НАБУ раскрыло схему легализации Насировым взятки на сумму более 21 млн евро

Насиров легализовал взятку в 21 млн евро

НАБУ и САП разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015-2016 гг. председателем Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. Поделиться

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В связи с этим правоохранители сообщили о подозрении близкому лицу экспредседателя ГФС, а также его советнику.

По данным следствия, в течение декабря 2015 — марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части взятки в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

В течение мая 2017 — апреля 2018 гг. этот человек, являющийся владельцем группы строительных компаний, легализовал всю сумму полученной взятки и потратил ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.

В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая была на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника: он "отмыл" 5,5 млн долларов путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а в апреле — августе 2018 года — еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

В НАБУ заявили, что принимают меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл и причастных к этому лиц. Поделиться

Дело Насирова о рекордной взятке: что известно

17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-председателя ГФС Романа Насирова на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл и более 21 млн евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы ГФС и его советника завершили, а 24 мая дело было направлено в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга было завершено в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении его был направлен в суд.

24 мая при бывшем председателе Государственной фискальной службы Украины Романе Насирове внесли залог в сумме 55 млн 592 грн. Поделиться

По данным ведомства, после внесения залога на обвиняемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:

прибывать по вызову в суд, а при невозможности прибытия по вызову в назначенный срок — заранее сообщить об этом суд;

не покидать пределы Киева без разрешения суда;

сообщать суд об изменении места своего проживания;

воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

носить электронное средство контроля.

Бывший руководитель ГФС по определению ВАКС был под стражей с 31 октября 2022 года.