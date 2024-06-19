НАБУ розкрило схему узаконення Насіровим хабаря на суму понад 21 млн євро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему легалізації колишнім очільником Державної фіскальної служби Романом Насіровим понад 21 млн євро хабаря.
Головні тези:
- НАБУ розкрило схему легалізації хабаря у сумі понад 21 млн євро Романом Насіровим і його радником.
- Урядові посадовці отримали хабар та легалізували кошти через компанії-нерезиденти.
- Спеціалізовані відділи САП та НАБУ призвели до накладення арешту на нерухомість та грошові активи, що були незаконно розпорошені.
- Розслідування стосовно Насірова, його радника та власника агрохолдингу завершили та справу скерували до суду.
- Після внесення застави Насіров має дотримуватися певних процесуальних обов'язків та обмежень на волі.
Насіров легалізував хабар у 21 млн євро
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У зв’язку з цим правоохоронці повідомили про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його раднику.
За даними слідства, протягом грудня 2015 — березня 2016 рр. близька особа голови ДФС посприяла останньому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Протягом травня 2017 — квітня 2018 рр. ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця: він "відмив" 5,5 млн доларів шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні — серпні 2018 року — ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Справа Насірова про рекордний хабар: що відомо
17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС Романа Насірова на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол та понад 21 млн євро.
2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови ДФС та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.
Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.
За даними відомства, після внесення застави на обвинуваченого покладаються наступні процесуальні обов’язки:
прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд;
не залишати межі Києва без дозволу суду;
повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;
носити електронний засіб контролю.
Колишній керівник ДФС за ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.
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