НАБУ розкрило схему узаконення Насіровим хабаря на суму понад 21 млн євро
Категорія
Україна
Дата публікації

НАБУ розкрило схему узаконення Насіровим хабаря на суму понад 21 млн євро

НАБУ
Насіров

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему легалізації колишнім очільником Державної фіскальної служби Романом Насіровим понад 21 млн євро хабаря.

Головні тези:

  • НАБУ розкрило схему легалізації хабаря у сумі понад 21 млн євро Романом Насіровим і його радником.
  • Урядові посадовці отримали хабар та легалізували кошти через компанії-нерезиденти.
  • Спеціалізовані відділи САП та НАБУ призвели до накладення арешту на нерухомість та грошові активи, що були незаконно розпорошені.
  • Розслідування стосовно Насірова, його радника та власника агрохолдингу завершили та справу скерували до суду.
  • Після внесення застави Насіров має дотримуватися певних процесуальних обов'язків та обмежень на волі.

Насіров легалізував хабар у 21 млн євро

НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015-2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У зв’язку з цим правоохоронці повідомили про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його раднику.

За даними слідства, протягом грудня 2015 — березня 2016 рр. близька особа голови ДФС посприяла останньому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Протягом травня 2017 — квітня 2018 рр. ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця: він "відмив" 5,5 млн доларів шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні — серпні 2018 року — ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

У НАБУ заявили, що вживають заходів щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол та причетних до цього осіб.

Справа Насірова про рекордний хабар: що відомо

17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС Романа Насірова на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол та понад 21 млн євро.

2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови ДФС та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.

Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.

24 травня за колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 млн 592 грн.

За даними відомства, після внесення застави на обвинуваченого покладаються наступні процесуальні обов’язки:

  • прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд;

  • не залишати межі Києва без дозволу суду;

  • повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

  • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

  • носити електронний засіб контролю.

Колишній керівник ДФС за ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

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