За ексголову Державної фіскальної служби Насірова внесли заставу

За Романа Насірова внесли заставу

За даними відомства, після внесення застави на обвинуваченого покладаються наступні процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд;

не залишати межі Києва без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

носити електронний засіб контролю.

Колишній керівник ДФС за ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

Що відомо про справу Романа Насірова

У березні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив під вартою ще на два місяці колишнього очільника Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди, а також знову зменшив розмір застави до 65 мільйонів гривень.

Раніше Вищий антикорупційний обрав запобіжний захід колишньому голові ДФС, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, у жовтні 2022 року. Початковий розмір застави становив 523 мільйони гривень.

За версією слідства, очільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 мільйони гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.

17 жовтня 2022 детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні хабаря в особливо великому розмірі колишньому голові ДФС та в пособництві в її одержанні його раднику.

Роман Насіров також є фігурантом так званої «газової схеми Онищенка», за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році. Насіров раніше заперечував свою провину.