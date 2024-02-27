Екснардеп Пашинський вийшов із СІЗО під багатомільйонну заставу
Категорія
Україна
Дата публікації

Екснардеп Пашинський вийшов із СІЗО під багатомільйонну заставу

Пашинський
Джерело:  online.ua

Колишній депутат Сергій Пашинський вийшов із СІЗО під заставу, яку за нього внесли підприємства з Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Розмір застави для Пашинського становив 272 мільйони гривень.

За екснардепа Сергія Пашинського внесли повну заставу

Пашинський сам підтвердив інформацію про те, що вже не перебуває під вартою, оскільки за нього внесли заставу у розмірі 272,5 млн гривень.

Я дуже вдячний за підтримку, але мені соромно, що кошти, які повинні були використати для виробництва зброї, використали на заставу для мене за фейковими звинуваченнями. Я відпрацюю кожну копійку і добʼюся повернення цих коштів.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

Екснардеп

Також, за словами Пашинського, він подав заяву про фальсифікацію розмов, запис яких напередодні поширився в мережі. Під вартою він пробув лише одну ніч.

Справа Пашинського: що відомо

Екснардепа Сергія Пашинського, його бізнес-партнера та ще чотирьох людей підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тис т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби української армії.

12 лютого 2024 року всім шістьом було оголошено про підозру.

В офіційній заяві НАБУ сказано, що ще 10 років суд наклав арешт на “нафтопродукти Курченка”, ввезені в Україну з порушенням законодавства.

Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України.

Згідно з даними слідства, вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.

Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Варто звернути увагу на те, що загальна сума збитків для України сягнула 967 млн грн.

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