Справа Пашинського. ВАКС обрав міру запобіжного заходу для екснардепа

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 лютого обрав запобіжний захід колишньому нардепу Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою до 25 квітня цього року із можливістю застави у 272 млн 520 тис грн.

Екснардеп Пашинський — під арештом

Застосувати до підозрюваного Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тримання під вартою визначити до 25 квітня 2024 року. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 90 тис прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 272 млн 520 тис грн, — оголосила рішення суддя Наталя Мовчан.

Про це повідомляє “Суспільне” з приміщення суду.

Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою Пашинського строком на 60 діб, з правом внесення застави в розмірі майже 300 млн грн.

Зокрема прокурор зазначив, що оголошена ним сума застави відповідає статкам Пашинського.

Захист екснардепа просив суд застосувати до нього запобіжний захід, який не був би пов'язаний із триманням під вартою. Адвокат екснардепа Андрій Федур сказав, що клопотання прокурора "не обґрунтоване".

І необґрунтована ні підозра, ні наявність ризиків. Прокурор з детективом мають за мету запроторити Пашинського до буцегарні, — заявив Федур. Поширити

Справа Пашинського: що відомо

Екснардепа Сергія Пашинського, його бізнес-партнера та ще чотирьох людей підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тис т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби української армії.

12 лютого 2024 року всім шістьом було оголошено про підозру.

В офіційній заяві НАБУ сказано, що ще 10 років суд наклав арешт на “нафтопродукти Курченка”, ввезені в Україну з порушенням законодавства.

Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України.

Згідно з даними слідства, вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.

Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Варто звернути увагу на те, що загальна сума збитків для України сягнула 967 млн грн.