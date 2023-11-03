Яценюк, Дещиця, Пашинський. Росія звинувачує колишніх українських топпосадовців у масових вбивствах на Донбасі

В "обвинувачені" в РФ записали експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка, колишнього в. о. глави Адміністрації президента України Сергія Пашинського, а також ексміністра закордонних справ Андрія Дещицю.

Росія висунула обвинувачення колишнім українським чиновникам

У Росії заочно обвинувачують у пораненнях та загибелі майже 1,4 тисяч осіб у Донецькій та Луганській області у період з 2014 по 2016 роки низку колишніх представників уряду України.

В "обвинувачені" в державі-агресорці, яка розв'язала проти України у 2014-го гібридну, а в 2022-го вже повномасштабну війну, записали експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка, колишнього в. о. глави Адміністрації президента України Сергія Пашинського, а також ексміністра закордонних справ Андрія Дещицю.

На підставі отриманих даних заочно пред'явлено обвинувачення низці колишніх високопосадовців. Серед них Арсеній Яценюк, який обіймав посаду прем'єр-міністра, Сергій Пашинський, який виконував обов'язки глави адміністрації президента України, та Андрій Дещиця, який виконував обов'язки міністра закордонних справ України. Ці особи входили до Ради національної безпеки та оборони України та брали участь в ухваленні злочинного рішення про проведення так званої антитерористичної операції на південному сході країни, – цитують заяву СК РФ пропагандисти. Поширити

Цілком очікувано, у нападі Росії на Україну, який і викликав необхідність проведення АТО для захисту від агресії, слідчий орган держави-терориста першопричини подальших подій не побачив.

Натомість у Росії ретельно підрахували, що нібито через те, що Україна змушена була захищатися, у 2014-2016 роках на Донбасі "отримали поранення або загинули 1 382 особи, у тому числі 44 дитини, зруйновано або пошкоджено понад 345 цивільних об'єктів".

У СК РФ не уточнили, чи охоплюють ці цифри лише тимчасово окуповані на той момент території або всю Донецьку та Луганську області, але підкреслили, що "вживають заходів щодо розшуку та арешту фігурантів".

Голові СК Росії доповіли, що на підставі матеріалів кримінальних справ Слідчого комітету засуджено очно та заочно понад 130 представників збройних формувань України і багато справ ще розглядаються, – також заявили у Слідчому комітеті РФ. Поширити

РФ конфіскувала “Конті-Рус”

Ленінський районний суд Курська конфіскував кондитерське підприємство АТ "Конті-Рус", акції якого належали групі українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Суд у повному обсязі задовольнив позов Генпрокуратури РФ, яка вимагала визнати власників підприємства "екстремістським об'єднанням" та звернути акції "Конті-Рус" у дохід держави. Рішення має бути виконане негайно, та на нього можна подати апеляцію.

У Генпрокуратурі розповіли, що нібито наглядаючи за протидією екстремізму, співробітники відомства встановили "об'єднання осіб", в якому перебувають відповідачі.

До нього увійшли український бізнесмен Рінат Ахметов, колишній віце-прем'єр України Борис Колесніков, бізнесмен Сергій Кій, родичі покійного авторитетного підприємця Жигана Такташева, а також ціла група офшорних компаній.

У прокуратурі вважають, що ідеологічні та майнові інтереси членків групи "мають яскраво виражений антиросійський характер", "підтримують геноцид населення ДНР і ЛНР, а також фінансують збройні формування України, які його здійснюють".

Суд на вимогу прокуратури зобов'язав керівництво "Конті-Рус", щоб юрособи компанії продовжили роботу, виконували договори та робили обов'язкові виплати.

У Росії вперше конфіскували велике підприємство, яке належить громадянам України, в також це перша націоналізація великого підприємства через донос.

Раніше російський активіст Віталій Бородін повідомив, що звернувся до Генпрокуратури "з проханням перевірити компанію на фінансування ЗСУ".