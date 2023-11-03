Яценюк, Дещиця, Пашинський. Росія звинувачує колишніх українських топпосадовців у масових вбивствах на Донбасі

В "обвинувачені" в РФ записали експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка, колишнього в. о. глави Адміністрації президента України Сергія Пашинського, а також ексміністра закордонних справ Андрія Дещицю.
Росія висунула обвинувачення колишнім українським чиновникам
У Росії заочно обвинувачують у пораненнях та загибелі майже 1,4 тисяч осіб у Донецькій та Луганській області у період з 2014 по 2016 роки низку колишніх представників уряду України.
В "обвинувачені" в державі-агресорці, яка розв'язала проти України у 2014-го гібридну, а в 2022-го вже повномасштабну війну, записали експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка, колишнього в. о. глави Адміністрації президента України Сергія Пашинського, а також ексміністра закордонних справ Андрія Дещицю.
Цілком очікувано, у нападі Росії на Україну, який і викликав необхідність проведення АТО для захисту від агресії, слідчий орган держави-терориста першопричини подальших подій не побачив.
Натомість у Росії ретельно підрахували, що нібито через те, що Україна змушена була захищатися, у 2014-2016 роках на Донбасі "отримали поранення або загинули 1 382 особи, у тому числі 44 дитини, зруйновано або пошкоджено понад 345 цивільних об'єктів".
У СК РФ не уточнили, чи охоплюють ці цифри лише тимчасово окуповані на той момент території або всю Донецьку та Луганську області, але підкреслили, що "вживають заходів щодо розшуку та арешту фігурантів".
РФ конфіскувала “Конті-Рус”
Ленінський районний суд Курська конфіскував кондитерське підприємство АТ "Конті-Рус", акції якого належали групі українського бізнесмена Ріната Ахметова.
Суд у повному обсязі задовольнив позов Генпрокуратури РФ, яка вимагала визнати власників підприємства "екстремістським об'єднанням" та звернути акції "Конті-Рус" у дохід держави. Рішення має бути виконане негайно, та на нього можна подати апеляцію.
У Генпрокуратурі розповіли, що нібито наглядаючи за протидією екстремізму, співробітники відомства встановили "об'єднання осіб", в якому перебувають відповідачі.
До нього увійшли український бізнесмен Рінат Ахметов, колишній віце-прем'єр України Борис Колесніков, бізнесмен Сергій Кій, родичі покійного авторитетного підприємця Жигана Такташева, а також ціла група офшорних компаній.
У прокуратурі вважають, що ідеологічні та майнові інтереси членків групи "мають яскраво виражений антиросійський характер", "підтримують геноцид населення ДНР і ЛНР, а також фінансують збройні формування України, які його здійснюють".
Суд на вимогу прокуратури зобов'язав керівництво "Конті-Рус", щоб юрособи компанії продовжили роботу, виконували договори та робили обов'язкові виплати.
У Росії вперше конфіскували велике підприємство, яке належить громадянам України, в також це перша націоналізація великого підприємства через донос.
Раніше російський активіст Віталій Бородін повідомив, що звернувся до Генпрокуратури "з проханням перевірити компанію на фінансування ЗСУ".
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