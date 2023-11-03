Чому влада РФ не покарала нікого за антисемітський погром у Махачкалі — відповідь аналітиків

Російська влада в інших регіонах Північного Кавказу просто висловила занепокоєння щодо можливості подібних заворушень.

За антисемітські заворушення у Махачкалі ніхто не відповів

Російські офіційні особи риторично сигналізували про підтримку боротьби з антисемітськими акціями після заворушень 29 жовтня, але, ймовірно, не змогли переконати національні та міжнародні групи у здатності Росії захистити євреїв у Росії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова засудила попередження Ізраїлю щодо поїздок на Північний Кавказ як "антиросійські" дії та стверджувала, що російська влада на всіх рівнях достатньо приділила увагу подіям у Дагестані

Крім цього, російська влада в інших регіонах Північного Кавказу висловила занепокоєння щодо можливості подібних заворушень. Адміністрація міста Сунчжі в Республіці Інгушетія 1 листопада оголосила, що російська влада посилить охорону в аеропорту Магас після поширення чуток про прибуття літака, імовірно з Ізраїлю, в ніч на 1 листопада.

Російське державне видання "Известия" 1 листопада повідомило, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) затримала в Республіці Інгушетія невстановлену кількість чоловіків, які організовували демонстрацію в аеропорту "Магас" у ніч на 30 жовтня.

Що відомо про інцидент в аеропорту Махачкали

За інформацією російських ЗМІ та Telegram-каналів, біля аеропорту зібрався натовп місцевих жителів, які, нібито, чекали пасажирів рейсу з Тель-Авіва.

Зазначається, що скоріш за все, малось на увазі рейс компанії "Ред Вінгс", який мав прибути о 19:00. За даними Flight Radar, він приземлився о 19:17.

За інформацією РосЗМІ, спочатку розлючений натовп вимагав документи в пасажирів, щоб подивитись, чи вони не громадяни Ізраїля.

Пізніше натовп увірвався до будівлі аепорту і почав шукати громадян Ізраїля.

На оприлюднених відео можна побачити натовп, який бігає всередині аеропорту та вривається у різні кімнати та кабінети, щоб знайти пасажирів, які нібито прилетіли з Ізраїлю.

Водночас можна помітити, і про це також пишуть російські ЗМІ, що місцева поліція нічого не робить.