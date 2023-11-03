Почему власти РФ не наказали никого за антисемитский погром в Махачкале — ответ аналитиков

Российские власти в других регионах Северного Кавказа просто выразили обеспокоенность по поводу возможности подобных беспорядков.

За антисемитские беспорядки в Махачкале никто не ответил

Российские официальные лица риторически сигнализировали о поддержке борьбы с антисемитскими акциями после беспорядков 29 октября, но, по всей вероятности, не смогли убедить национальные и международные группы в способности России защитить евреев в России.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила предупреждение Израиля о поездках на Северный Кавказ как "антироссийские" действия и утверждала, что российские власти на всех уровнях достаточно уделили внимание событиям в Дагестане.

Кроме этого, российские власти в других регионах Северного Кавказа выразили обеспокоенность по поводу возможности подобных беспорядков. Администрация города Сунчжи в Республике Ингушетия 1 ноября объявила, что российские власти усилит охрану в аэропорту Магас после распространения слухов о прибытии самолета, предположительно из Израиля, в ночь на 1 ноября.

Российское государственное издание "Известия" 1 ноября сообщило, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала в Республике Ингушетия неустановленное количество мужчин, организовавших демонстрацию в аэропорту "Магас" в ночь на 30 октября.

Что известно об инциденте в аэропорту Махачкалы

По информации российских СМИ и Telegram-каналов, возле аэропорта собралась толпа местных жителей, которые якобы ждали пассажиров рейса из Тель-Авива.

Отмечается, что, скорее всего, имелось в виду рейс компании "Ред Вингс", который должен был прибыть в 19:00. По данным Flight Radar, он приземлился в 19.17.

По информации РосСМИ, сначала разъяренная толпа требовала документы у пассажиров, чтобы посмотреть, не граждане ли Израиля.

Позже толпа ворвалась в здание аэпорта и стала искать граждан Израиля.

На обнародованных видео можно увидеть толпу, которая бегает внутри аэропорта и врывается в разные комнаты и кабинеты, чтобы найти пассажиров, якобы прилетевших из Израиля.

В то же время, можно заметить, и об этом также пишут российские СМИ, что местная полиция ничего не делает.