Яценюк, Дещица, Пашинский. Россия обвиняет бывших украинских топ-чиновников в массовых убийствах на Донбассе
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Яценюк, Дещица, Пашинский. Россия обвиняет бывших украинских топ-чиновников в массовых убийствах на Донбассе

Арсений Яценюк
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Источник:  online.ua

В "обвиняемые" в РФ записали экс-премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего и. о. главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского, а также экс-министра иностранных дел Андрея Дещицу.

Россия выдвинула обвинение бывшим украинским чиновникам

В России заочно обвиняют в ранениях и гибели почти 1,4 тыс человек в Донецкой и Луганской области в период с 2014 по 2016 годы ряд бывших представителей правительства Украины.

В "обвиняемые" в государстве-агрессоре, развязавшем против Украины в 2014-м гибридную, а в 2022-м уже полномасштабную войну, записали экс-премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего и. о. главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского, а также экс-министра иностранных дел Андрея Дещицу.

На основании полученных данных заочно предъявлено обвинение ряду бывших чиновников. Среди них Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины. Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны, – цитируют заявление СК РФ пропагандисты.

Вполне ожидаемо, в нападении России на Украину, которое и вызвало необходимость проведения АТО для защиты от агрессии, следственный орган государства-террориста первопричины дальнейших событий не увидел.

В России же тщательно подсчитали, что якобы из-за того, что Украина вынуждена была защищаться, в 2014-2016 годах на Донбассе "получили ранения или погибли 1 382 человека, в том числе 44 ребенка, разрушены или повреждены более 345 гражданских объектов".

В СК РФ не уточнили, охватывают ли эти цифры только временно оккупированные на тот момент территории или всю Донецкую и Луганскую области, но подчеркнули, что "принимают меры по розыску и аресту фигурантов".

Главе СК России доложили, что на основании материалов уголовных дел Следственного комитета осуждено очно и заочно более 130 представителей вооруженных формирований Украины и многие дела еще рассматриваются, – также заявили в Следственном комитете РФ.

РФ конфисковала "Конти-Рус"

Ленинский районный суд Курска конфисковал кондитерское предприятие АО "Конти-Рус", акции которого принадлежали группе украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, требовавшей признать владельцев предприятия "экстремистским объединением" и обратить акции "Конти-Рус" в доход государства. Решение должно быть исполнено немедленно, но на него можно подать апелляцию.

В Генпрокуратуре рассказали, что якобы наблюдая за противодействием экстремизма, сотрудники ведомства установили "объединение лиц", в котором находятся ответчики.

В него вошли украинский бизнесмен Ринат Ахметов, бывший вице-премьер Украины Борис Колесников, бизнесмен Сергей Кий, родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева, а также целая группа оффшорных компаний.

В прокуратуре считают, что идеологические и имущественные интересы членов группы "носят ярко выраженный антироссийский характер", "поддерживают геноцид населения ДНР и ЛНР, а также финансируют осуществляющие его вооруженные формирования Украины".

Суд по требованию прокуратуры обязал руководство "Конти-Рус", чтобы юрлица компании продолжили работу, выполняли договоры и производили обязательные выплаты.

В России впервые конфисковали крупное предприятие, принадлежащее гражданам Украины, также это первая национализация крупного предприятия из-за доноса.

Ранее российский активист Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру "с просьбой проверить компанию на финансирование ВСУ".

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