Яценюк, Дещица, Пашинский. Россия обвиняет бывших украинских топ-чиновников в массовых убийствах на Донбассе

В "обвиняемые" в РФ записали экс-премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего и. о. главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского, а также экс-министра иностранных дел Андрея Дещицу.
Россия выдвинула обвинение бывшим украинским чиновникам
В России заочно обвиняют в ранениях и гибели почти 1,4 тыс человек в Донецкой и Луганской области в период с 2014 по 2016 годы ряд бывших представителей правительства Украины.
В "обвиняемые" в государстве-агрессоре, развязавшем против Украины в 2014-м гибридную, а в 2022-м уже полномасштабную войну, записали экс-премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего и. о. главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского, а также экс-министра иностранных дел Андрея Дещицу.
Вполне ожидаемо, в нападении России на Украину, которое и вызвало необходимость проведения АТО для защиты от агрессии, следственный орган государства-террориста первопричины дальнейших событий не увидел.
В России же тщательно подсчитали, что якобы из-за того, что Украина вынуждена была защищаться, в 2014-2016 годах на Донбассе "получили ранения или погибли 1 382 человека, в том числе 44 ребенка, разрушены или повреждены более 345 гражданских объектов".
В СК РФ не уточнили, охватывают ли эти цифры только временно оккупированные на тот момент территории или всю Донецкую и Луганскую области, но подчеркнули, что "принимают меры по розыску и аресту фигурантов".
РФ конфисковала "Конти-Рус"
Ленинский районный суд Курска конфисковал кондитерское предприятие АО "Конти-Рус", акции которого принадлежали группе украинского бизнесмена Рината Ахметова.
Суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, требовавшей признать владельцев предприятия "экстремистским объединением" и обратить акции "Конти-Рус" в доход государства. Решение должно быть исполнено немедленно, но на него можно подать апелляцию.
В Генпрокуратуре рассказали, что якобы наблюдая за противодействием экстремизма, сотрудники ведомства установили "объединение лиц", в котором находятся ответчики.
В него вошли украинский бизнесмен Ринат Ахметов, бывший вице-премьер Украины Борис Колесников, бизнесмен Сергей Кий, родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева, а также целая группа оффшорных компаний.
В прокуратуре считают, что идеологические и имущественные интересы членов группы "носят ярко выраженный антироссийский характер", "поддерживают геноцид населения ДНР и ЛНР, а также финансируют осуществляющие его вооруженные формирования Украины".
Суд по требованию прокуратуры обязал руководство "Конти-Рус", чтобы юрлица компании продолжили работу, выполняли договоры и производили обязательные выплаты.
В России впервые конфисковали крупное предприятие, принадлежащее гражданам Украины, также это первая национализация крупного предприятия из-за доноса.
Ранее российский активист Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру "с просьбой проверить компанию на финансирование ВСУ".
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