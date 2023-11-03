Людоед не станет вегетарианцем. ГУР оценило вероятность будущих обстрелов армией РФ энергосистемы Украины

Страна-террорист не отказалась от своих планов разрушить украинскую энергетику в осенне-зимний период.

Людоед не станет вегетарианцем

Абсолютно вероятно, что РФ не откажется от тактики обстрелов энергетики Украины и этой осени-зимы. При этом, когда именно оккупанты начнут такие атаки, сказать невозможно.

Об этом в интервью рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Это государство-террорист, которое ежедневно продолжает наносить удары по мирным украинским городам, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных украинцев. Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику - это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению, - сказал он. Поделиться

По мнению разведчика, никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права или принципам гуманизма, нет.

Есть ли шанс, что людоед станет вдруг вегетарианцем? Наверное, есть. Но все же нужно готовиться к тому, что людоед и дальше захочет убивать и есть что-то живое. Поэтому, конечно, Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России, – отметил он. Поделиться

В то же время, в ГУР не назвали конкретные даты, когда именно РФ может начать атаки на энергетику Украины.

Ибо окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать какие-либо анонсы будет неправильно. Любой сигнал воздушной тревоги надо учитывать всем - и гражданским, и военным, - сказал Юсов, отметив, что любой ракетный удар - это 20, 30 ракет или 100 - это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины. . Поделиться

Отключение света в Украине

Осень и зиму 2022-2023 годов российские оккупанты массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО, без попадания обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.

Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.