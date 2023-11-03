Людоед не станет вегетарианцем. ГУР оценило вероятность будущих обстрелов армией РФ энергосистемы Украины

Страна-террорист не отказалась от своих планов разрушить украинскую энергетику в осенне-зимний период.
Людоед не станет вегетарианцем
Абсолютно вероятно, что РФ не откажется от тактики обстрелов энергетики Украины и этой осени-зимы. При этом, когда именно оккупанты начнут такие атаки, сказать невозможно.
Об этом в интервью рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
По мнению разведчика, никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права или принципам гуманизма, нет.
В то же время, в ГУР не назвали конкретные даты, когда именно РФ может начать атаки на энергетику Украины.
Отключение света в Украине
Осень и зиму 2022-2023 годов российские оккупанты массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО, без попадания обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.
Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.
В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.
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