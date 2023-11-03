Людоед не станет вегетарианцем. ГУР оценило вероятность будущих обстрелов армией РФ энергосистемы Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Людоед не станет вегетарианцем. ГУР оценило вероятность будущих обстрелов армией РФ энергосистемы Украины

Энергосистема Украины
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Источник:  РБК Украина

Страна-террорист не отказалась от своих планов разрушить украинскую энергетику в осенне-зимний период.

Людоед не станет вегетарианцем

Абсолютно вероятно, что РФ не откажется от тактики обстрелов энергетики Украины и этой осени-зимы. При этом, когда именно оккупанты начнут такие атаки, сказать невозможно.

Об этом в интервью рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Это государство-террорист, которое ежедневно продолжает наносить удары по мирным украинским городам, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных украинцев. Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику - это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению, - сказал он.

По мнению разведчика, никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права или принципам гуманизма, нет.

Есть ли шанс, что людоед станет вдруг вегетарианцем? Наверное, есть. Но все же нужно готовиться к тому, что людоед и дальше захочет убивать и есть что-то живое. Поэтому, конечно, Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России, – отметил он.

В то же время, в ГУР не назвали конкретные даты, когда именно РФ может начать атаки на энергетику Украины.

Ибо окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать какие-либо анонсы будет неправильно. Любой сигнал воздушной тревоги надо учитывать всем - и гражданским, и военным, - сказал Юсов, отметив, что любой ракетный удар - это 20, 30 ракет или 100 - это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины. .

Отключение света в Украине

Осень и зиму 2022-2023 годов российские оккупанты массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО, без попадания обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.

Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

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