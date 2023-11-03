Людожер не стане вегетаріанцем. ГУР оцінило ймовірність майбутніх обстрілів армією РФ енергосистеми України

Країна-терорист не відмовилася від своїх планів зруйнувати українську енергетику у осіннє-зимовий період.
Людожер не стане вегетаріанцем
Абсолютно ймовірно, що РФ не відмовиться від тактики обстрілів енергетики України і цієї осені-зими. При цьому, коли саме окупанти почнуть такі атаки, сказати неможливо.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
На думку розвідника, жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику чи повернувся до норм міжнародного права, чи до принципів гуманізму, немає.
Водночас в ГУР не назвали конкретні дати, коли саме РФ може почати атаки на енергетику України.
Відключення світла в Україні
Осінь та зиму 2022-2023 років російські окупанти масовано обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО, без влучань обійтись не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстренні, а потім вже планові відключення світла.
Раніше міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами.
В "Укренерго" заявили, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.
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