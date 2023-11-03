Людожер не стане вегетаріанцем. ГУР оцінило ймовірність майбутніх обстрілів армією РФ енергосистеми України

Країна-терорист не відмовилася від своїх планів зруйнувати українську енергетику у осіннє-зимовий період.

Людожер не стане вегетаріанцем

Абсолютно ймовірно, що РФ не відмовиться від тактики обстрілів енергетики України і цієї осені-зими. При цьому, коли саме окупанти почнуть такі атаки, сказати неможливо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Це держава-терорист, яка щодня продовжує наносити удари по мирних українських містах, продовжує знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних українців. Відповідно, що стосується зимового періоду і потенційних атак на критичну інфраструктуру, зокрема на енергетику - то це абсолютно ймовірний сценарій, на превеликий жаль, – сказав він. Поширити

На думку розвідника, жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику чи повернувся до норм міжнародного права, чи до принципів гуманізму, немає.

Чи є шанс, що людожер стане раптом вегетаріанцем? Напевно є. Але все ж таки треба готуватись до того, що людожер і далі захоче вбивати і їсти щось живе. Тому, звичайно, Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії, – зазначив він. Поширити

Водночас в ГУР не назвали конкретні дати, коли саме РФ може почати атаки на енергетику України.

Бо остаточне рішення росіян може бути скориговано в будь-який момент, тому робити якісь анонси буде неправильно. На будь-який сигнал повітряної тривоги треба зважати всім - і цивільним, і військовим, – сказав Юсов, зазначивши, що будь-який ракетний удар - чи це 20, 30 ракет чи 100 - це серйозний виклик і загроза для інфраструктури та Сил оборони України. Поширити

Відключення світла в Україні

Осінь та зиму 2022-2023 років російські окупанти масовано обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО, без влучань обійтись не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстренні, а потім вже планові відключення світла.

Раніше міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами.

В "Укренерго" заявили, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.