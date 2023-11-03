За "экстремизм". РФ национализировала филиал украинской кондитерской фабрики "Конти-Рус"

Суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, требовавшей признать владельцев предприятия "экстремистским объединением" и обратить акции "Конти-Рус" в доход России.

РФ конфисковала "Конти-Рус"

Ленинский районный суд Курска конфисковал кондитерское предприятие АО "Конти-Рус", акции которого принадлежали группе украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, требовавшей признать владельцев предприятия "экстремистским объединением" и обратить акции "Конти-Рус" в доход государства. Решение должно быть исполнено немедленно, но на него можно подать апелляцию.

В Генпрокуратуре рассказали, что якобы наблюдая за противодействием экстремизма, сотрудники ведомства установили "объединение лиц", в котором находятся ответчики.

В него вошли украинский бизнесмен Ринат Ахметов, бывший вице-премьер Украины Борис Колесников, бизнесмен Сергей Кий, родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева, а также группа оффшорных компаний.

В прокуратуре считают, что идеологические и имущественные интересы членов группы "носят ярко выраженный антироссийский характер", "поддерживают геноцид населения ДНР и ЛНР, а также финансируют осуществляющие его вооруженные формирования Украины".

Суд по требованию прокуратуры обязал руководство "Конти-Рус", чтобы юрлица компании продолжили работу, выполняли договоры и производили обязательные выплаты.

В России впервые конфисковали крупное предприятие, принадлежащее гражданам Украины, также это первая национализация крупного предприятия из-за доноса.

Ранее российский активист Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру "с просьбой проверить компанию на финансирование ВСУ".

У Carlsberg забрали восемь заводов в РФ

Датский пивоваренный гигант Carlsberg Group, разорвавший все связи с РФ, заявил, что Кремль просто украл его бизнес в этой стране.

Компания принципиально отказалась идти на соглашения с российскими властями, за что те решили "арестовать" активы группы в стране.

Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что речь идет о восьми пивоваренных заводах в РФ. Компании пришлось списать эти активы стоимостью около 9,1 млрд. долларов.

Мы не собираемся заключать соглашение с российским правительством, которое каким-то образом оправдывает незаконное поглощение нашего бизнеса, – сказал Ааруп-Андерсен после публикации квартального отчета о прибылях и убытках компании. Поделиться

Гендиректор группы напомнил, что Carlsberg решил приостановить действие всех лицензионных сделок на продажу своих пивных брендов в России. То есть, российскому предприятию "Балтика" теперь запрещено производить, продвигать и продавать продукцию группы.

Когда эти лицензии заканчиваются вместе с льготным периодом, россиянам больше не разрешается производить какие-либо из наших продуктов. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдет, но это наши ожидания, – сказал Ааруп-Андерсен. Поделиться

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