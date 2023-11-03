За "екстремізм". РФ націоналізувала філію української кондитерської фабрики "Конті-Рус"

Суд у повному обсязі задовольнив позов Генпрокуратури РФ, яка вимагала визнати власників підприємства "екстремістським об'єднанням" та звернути акції "Конті-Рус" у дохід Росії.

РФ конфіскувала “Конті-Рус”

Ленінський районний суд Курська конфіскував кондитерське підприємство АТ "Конті-Рус", акції якого належали групі українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Суд у повному обсязі задовольнив позов Генпрокуратури РФ, яка вимагала визнати власників підприємства "екстремістським об'єднанням" та звернути акції "Конті-Рус" у дохід держави. Рішення має бути виконане негайно, та на нього можна подати апеляцію.

У Генпрокуратурі розповіли, що нібито наглядаючи за протидією екстремізму, співробітники відомства встановили "об'єднання осіб", в якому перебувають відповідачі.

До нього увійшли український бізнесмен Рінат Ахметов, колишній віце-прем'єр України Борис Колесніков, бізнесмен Сергій Кій, родичі покійного авторитетного підприємця Жигана Такташева, а також ціла група офшорних компаній.

У прокуратурі вважають, що ідеологічні та майнові інтереси членків групи "мають яскраво виражений антиросійський характер", "підтримують геноцид населення ДНР і ЛНР, а також фінансують збройні формування України, які його здійснюють".

Суд на вимогу прокуратури зобов'язав керівництво "Конті-Рус", щоб юрособи компанії продовжили роботу, виконували договори та робили обов'язкові виплати.

У Росії вперше конфіскували велике підприємство, яке належить громадянам України, в також це перша націоналізація великого підприємства через донос.

Раніше російський активіст Віталій Бородін повідомив, що звернувся до Генпрокуратури "з проханням перевірити компанію на фінансування ЗСУ".

У Carlsberg забрали вісім заводів у РФ

Данський пивоварний гігант Carlsberg Group, який розірвав усі зв'язки з РФ, заявив, що Кремль просто вкрав його бізнес у цій країні.

Компанія принципово відмовилася йти на угоди з російською владою, за що ті вирішили "заарештувати" активи групи в країні.

Генеральний директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що йдеться про вісім пивоварних заводів у РФ. Компанії довелося списати ці активи вартістю близько 9,1 млрд доларів.

Ми не збираємося укладати угоду з російським урядом, яка якимось чином виправдовує незаконне поглинання нашого бізнесу, – сказав Ааруп-Андерсен після публікації квартального звіту про прибутки та збитки компанії. Поширити

Гендиректор групи нагадав, що Carlsberg вирішив зупинити дію всіх ліцензійних угод на продаж своїх пивних брендів у Росії. Тобто російському підприємству "Балтика" тепер заборонено виробляти, просувати та продавати продукцію групи.

Коли ці ліцензії закінчуються разом із пільговим періодом, росіянам більше не дозволяється виробляти якісь із наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування, – сказав Ааруп- Андерсен. Поширити

к