Дело Пашинского. ВАКС избрал меру пресечения для экс-нардепа

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 26 февраля избрал меру пресечения бывшему нардепу Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 25 апреля этого года с возможностью залога в 272 млн 520 тыс грн.

Экс-нардеп Пашинский – под арестом

Применить к подозреваемому Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Содержание под стражей определить до 25 апреля 2024 года. Определить подозреваемому залог в размере 90 тыс прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 272 млн 520 тыс грн, — объявила решение судья Наталья Мовчан.

Об этом сообщает "Суспільне" из помещения суда.

Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей Пашинского сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере почти 300 млн грн.

В частности, прокурор отметил, что объявленная им сумма залога соответствует состоянию Пашинского.

Защита экс-нардепа просила суд применить к нему меру пресечения, которая не была бы связана с содержанием под стражей. Адвокат Андрей Федур сказал, что ходатайство прокурора "не обосновано".

И не обосновано ни подозрение, ни наличие рисков. Прокурор с детективом преследуют цель отправить Пашинского в тюрьму, — заявил Федур. Поделиться

Дело Пашинского: что известно

Экс-нардеп Сергей Пашинский, его бизнес-партнер и еще четыре человека подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс т конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды украинской армии.

12 февраля 2024 года всем шестерым было объявлено о подозрении.

В официальном заявлении НАБУ говорится, что еще 10 лет суд наложил арест на "нефтепродукты Курченко", ввезенные в Украину с нарушением законодательства.

Ими решили завладеть один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса и топ-чиновник Администрации Президента Украины.

Согласно данным следствия, они создали преступную организацию и добились передачи нефтепродуктов госпредприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.

В дальнейшем госпредприятие реализовало арестованное сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. При этом средства, которые эта компания оплатила частично, вывели на счета других контролируемых субъектов хозяйствования, а государственный бюджет не получил ни одной гривны.

Следует обратить внимание на то, что общая сумма ущерба для Украины достигла 967 млн грн.