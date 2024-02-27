Экснардеп Пашинский вышел из СИЗО под многомиллионный залог

Бывший депутат Сергей Пашинский вышел из СИЗО под залог, внесенный за него предприятиями из Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности. Размер залога для Пашинского составил 272 миллиона гривен.

За экснардепа Сергея Пашинского внесли полный залог

Пашинский сам подтвердил информацию о том, что уже не находится под стражей, поскольку за него внесли залог в размере 272,5 млн. гривен.

Я очень благодарен за поддержку, но мне стыдно, что средства, которые должны были использовать для производства оружия, использовали в залог для меня по фейковым обвинениям. Я отработаю каждую копейку и добьюсь возврата этих средств. Сергей Пашинский Экснардеп

Также, по словам Пашинского, он подал заявление о фальсификации разговоров, запись которых накануне распространилась в сети. Под стражей он пробыл всего одну ночь.

Дело Пашинского: что известно

Экснардеп Сергей Пашинский, его бизнес-партнер и еще четыре человека подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс т конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды украинской армии.

12 февраля 2024 года всем шестерым было объявлено о подозрении.

В официальном заявлении НАБУ говорится, что еще 10 лет суд наложил арест на "нефтепродукты Курченко", ввезенные в Украину с нарушением законодательства.

Ими решили завладеть один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса и топ-чиновник Администрации Президента Украины.

Согласно данным следствия, они создали преступную организацию и добились передачи нефтепродуктов госпредприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.

В дальнейшем госпредприятие реализовало арестованное сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. При этом средства, которые эта компания оплатила частично, вывели на счета других контролируемых субъектов хозяйствования, а государственный бюджет не получил ни одной гривны.

Следует обратить внимание на то, что общая сумма ущерба для Украины достигла 967 млн грн.