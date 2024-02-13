Дело Пашинского. ВАКС отправил под стражу бизнесмена Сергея Тищенко
Категория
Украина
Дата публикации

Дело Пашинского. ВАКС отправил под стражу бизнесмена Сергея Тищенко

САП
Сергей Тищенко
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Высший антикоррупционный суд отправил бизнесмена Сергея Тищенко под стражу с возможностью внесения залога более чем на 360 млн грн.

Сергея Тищенко взяли под стражу

Прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры не называет имя фигуранта, однако об этом сообщают ряд СМИ, а также видно из трансляции рассмотрения ходатайства.

Следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения Тищенко — одному из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,360 млн грн залога.

В случае внесения залога на него будут возложены следующие обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;

  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;

  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

  • носить электронное средство контроля.

О каком деле идет речь

12 февраля правоохранители объявили подозрения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру и четырем их подельникам.

Их подозревают в незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.

В 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко — бежавшего из Украины в РФ олигарха времен Януковича.

Следствие установило, что посредством политического лобби Пашинского эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет.

В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру эксдепутата.

По указанию фигурантов дела, должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер эксдепутата.

По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы.

Фото: САП

Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы нуждам Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме.

Но МОУ получило всего 1,6% из т.н. "нефтепродуктов Курченко".

Следствие убеждено, что бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок используя свое влияние.

В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства упомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации.

Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.

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