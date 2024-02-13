Дело Пашинского. ВАКС отправил под стражу бизнесмена Сергея Тищенко

Высший антикоррупционный суд отправил бизнесмена Сергея Тищенко под стражу с возможностью внесения залога более чем на 360 млн грн.
Сергея Тищенко взяли под стражу
Прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры не называет имя фигуранта, однако об этом сообщают ряд СМИ, а также видно из трансляции рассмотрения ходатайства.
Следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения Тищенко — одному из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,360 млн грн залога.
В случае внесения залога на него будут возложены следующие обязанности:
прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;
не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;
сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
носить электронное средство контроля.
О каком деле идет речь
12 февраля правоохранители объявили подозрения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру и четырем их подельникам.
Их подозревают в незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.
В 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко — бежавшего из Украины в РФ олигарха времен Януковича.
Следствие установило, что посредством политического лобби Пашинского эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет.
В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру эксдепутата.
По указанию фигурантов дела, должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер эксдепутата.
По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы.
Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы нуждам Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме.
Но МОУ получило всего 1,6% из т.н. "нефтепродуктов Курченко".
Следствие убеждено, что бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок используя свое влияние.
В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства упомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации.
Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.
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