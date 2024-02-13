Справа Пашинського. ВАКС відправив під варту бізнесмена Сергія Тищенка

Вищий антикорупційний суд відправив бізнесмена Сергія Тищенка під варту з можливістю внесення застави на понад 360 млн грн.

Сергія Тищенка взяли під варту

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не називає ім’я фігуранта, проте про це повідомляють низка ЗМІ, а також видно з трансляції розгляду клопотання.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід Тищенку — одному з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн грн застави.

У разі внесення застави на нього буде покладено такі обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Про яку справу йдеться

12 лютого правоохоронці оголосили підозри колишньому народному депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам.

Їх підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

У 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, який утік з України до РФ.

Слідство встановило, що за допомогою політичного лобі Пашинського ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет.

На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата.

За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Фото: САП

Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі.

Але МОУ отримало всього 1,6% із т. зв. «нафтопродуктів Курченка».

Слідство переконане, що колишній нардеп забезпечував політичне прикриття цих оборудок використовуючи свій вплив.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави згаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації.

Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.