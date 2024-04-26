За міністра Сольського внесли заставу в понад 75 млн грн

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, якого підозрюють в оборудках із землею, внесли заставу понад 75 мільйонів гривень.

За міністра Сольського внесли понад 75 млн грн застави

Як зазначається, Сольський мав перебувати під вартою до 24 червня, але тепер, після внесення заставит у розмірі 75,7 млн грн, до міністра застосують низку процесуальних обовʼязків.

Йому не можна відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді та заборонено спілкуватися зі свідками (зокрема й із заступником Маркіяном Дмитрасевичем, якого теж підозрюють у межах цього провадження).

Також Сольський має здати документи для виїзду за кордон, прибувати до суду за кожним викликом і носити електронний браслет.

26 квітня ВАКС відправив Сольського під варту на два місяці, але з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн 700 тисяч гривень. При цьому прокурори клопотали про суму у 200 млн гривень.

Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні землею

23 квітня НАБУ повідомило про викриття Сольського на організації “злочинної групи“ з службовців Держгеокадастру.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.