За министра Сольского внесли залог более чем в 75 млн грн

За министра аграрной политики и продовольствия Николае Сольского, которого подозревают в сделках с землей, внесли залог более 75 миллионов гривен.

За министра Сольского внесли более 75 млн грн залога

Как отмечается, Сольский должен был находиться под стражей до 24 июня, но теперь после внесения заставит в размере 75,7 млн грн, к министру применят ряд процессуальных обязанностей.

Ему нельзя отлучаться за пределы Киева без разрешения прокурора/судьи и запрещено общаться со свидетелями (в том числе и с заместителем Маркияном Дмитрасевичем, тоже подозреваемым в рамках этого производства).

Также Сольский должен сдать документы для выезда за границу, прибывать в суд по каждому вызову и носить электронный браслет.

26 апреля ВАКС отправил Сольского под стражу на два месяца, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн 700 тысяч гривен. При этом прокуроры ходатайствовали о сумме в 200 млн гривен.

Сольский получил подозрение в незаконном завладении землей

23 апреля НАБУ сообщило о разоблачении Сольского на организации "преступной группы" из служащих Госгеокадастра.

Министр подозревается в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.