Высший антикоррупционный суд Украины 26 апреля избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с правом на залог. Он подозревается в завладении государственной землей.

Мера предосторожности для Николая Сольского

«Общественное» из зала суда передает, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня с возможностью внесения залога.

Прокуроры просили назначить залог в размере 200 млн. гривен. ВАКС уменьшил размер залога до 75 млн. 700 тыс. грн.

Если Сольский внесет залог, то будет обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, следователя или суда, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет.

Ему также запретили общаться со своим заместителем.

САП сообщает, что кроме действующего министра прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 12 участникам преступной схемы, среди которых:

бывший глава Госгеокадастра Украины;

руководитель Госгеокадастра в Сумской области;

два куратора органов Госгеокадастра;

должностные лица Госгеокадастра Сумской области;

директор аграрного холдинга;

другие лица, способствовавшие совершению преступления.

Напомним, что 25 апреля министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал заявление об отставке в Верховную Раду.

Сольский получил подозрение в незаконном завладении землей

23 апреля НАБУ сообщило о разоблачении Сольского на организации "преступной группы" из служащих Госгеокадастра.

Министр подозревается в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.