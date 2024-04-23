Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило разоблачение экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады, действующего министра на завладении государственной землей на 291 млн. грн. и попытке завладения землей еще на 190 млн. грн.

Схема завладения госземлей с участием министра

НАБУ сообщает, что в состав преступной группы во главе с министром входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

По данным украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики и продовольствия Украины Николае Сольском, который был председателем комитета.

Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Поделиться

Отмечается, что из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

Как выяснили в НАБУ, в дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю.

При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

НАБУ отмечает, что в результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн. грн.

Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

О подозрении сообщили: