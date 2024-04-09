"Зарабатывали" на разрушенных обстрелами больницах. НАБУ разоблачило коррупционную схему в Херсонской ОВА

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Херсонской ОВА. Глава одного из департаментов задержана, ей грозит тюрьма.
Коррупционные действия в Херсонской ОВА: задержана преступная группа
Глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с собственником и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы), поврежденных в результате агрессии РФ, более чем в 15 раз.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Таким образом, договор заключили на сумму более 9,9 млн грн, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тыс грн.
В результате таких действий участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров Украины на сумму более 7,7 млн. грн.
Правоохранители сообщили о подозрении руководительнице департамента, учредителе ООО и его директору по следующим статьям:
Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
Служебный подлог.
Чиновница и учредитель предприятия задержан. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Реакция на коррупционное дело главы ХОВА Прокудина
На подозрение его подчиненной отреагировал руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
То есть следствие длилось год и сегодня правоохранители дали оценку действиям работницы администрации в виде подозрения.
Хочу отметить, если вина будет доказана, этот человек понесет ответственность за свои действия в полном объеме. Каждый должен понимать, что преступать закон запрещено всем без исключения.
Местное издание МОСТ отмечает, что задержанной руководительницей департамента может быть глава департамента развития территорий Светлана Васина.
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