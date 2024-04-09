"Зарабатывали" на разрушенных обстрелами больницах. НАБУ разоблачило коррупционную схему в Херсонской ОВА

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Херсонской ОВА. Глава одного из департаментов задержана, ей грозит тюрьма.

Коррупционные действия в Херсонской ОВА: задержана преступная группа

Глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с собственником и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы), поврежденных в результате агрессии РФ, более чем в 15 раз.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Таким образом, договор заключили на сумму более 9,9 млн грн, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тыс грн.

В результате таких действий участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров Украины на сумму более 7,7 млн. грн.

Правоохранители сообщили о подозрении руководительнице департамента, учредителе ООО и его директору по следующим статьям:

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

Служебный подлог.

Чиновница и учредитель предприятия задержан. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Реакция на коррупционное дело главы ХОВА Прокудина

На подозрение его подчиненной отреагировал руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сегодня работники НАБУ и САП объявили подозрение и задержали руководитель одного из Департаментов Херсонской областной военной администрации. После назначения на должность я инициировал проведение аудита. По результатам аудита в конце февраля 2023 года было начато следствие по факту хищения бюджетных средств при предоставлении услуг по техническому обследованию объектов, поврежденных в результате агрессии РФ. Александр Прокудин Руководитель Херсонской ОВА

То есть следствие длилось год и сегодня правоохранители дали оценку действиям работницы администрации в виде подозрения.

Хочу отметить, если вина будет доказана, этот человек понесет ответственность за свои действия в полном объеме. Каждый должен понимать, что преступать закон запрещено всем без исключения.

Местное издание МОСТ отмечает, что задержанной руководительницей департамента может быть глава департамента развития территорий Светлана Васина.