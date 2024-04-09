"Заробляли" на зруйнованих обстрілами лікарнях. НАБУ викрило корупційну схему в Херсонській ОВА

Правоохоронці викрили корупційну схему в Херсонській ОВА. Главу одного з департаментів затримали, їй загрожує в'язниця.

Корупційні дії у Херсонській ОВА: затримано злочинну групу

Очільниця одного з департаментів Херсонської ОДА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні), пошкоджених унаслідок агресії РФ, у понад 15 разів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис грн.

У результаті таких дій учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету міністрів України на суму понад 7,7 млн грн.

Правоохоронці повідомили про підозру керівниці департаменту, засновнику ТОВ та його директору за такими статтями:

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

Службове підроблення.

Чиновника та засновника підприємства затримано. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Реакція на корупційну справу очільника ХОВА Прокудіна

На підозру його підлеглій відреагував керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні працівники НАБУ та САП оголосили підозру та затримали керівницю одного з Департаментів Херсонської обласної військової адміністрації. Після призначення на посаду я ініціював проведення аудиту. За результатами аудиту наприкінці лютого 2023 було розпочато слідство за фактом розкрадання бюджетних коштів при наданні послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок агресії РФ. Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Тобто слідство тривало рік і сьогодні правоохоронці надали оцінку діям працівниці адміністрації у вигляді підозри.

Хочу наголосити, якщо провину буде доведено, ця людина понесе відповідальність за свої дії у повному обсязі. Кожен має розуміти, що переступати закон заборонено всім без винятку.

Місцеве видання МОСТ зазначає, що затриманою директоркою департаменту може бути очільниця департаменту розвитку територій Світлана Васіна.