Закупівля продуктів Міноборони. НАБУ підтвердило існування корупційної схеми

Національне антикорупційне бюро підтвердило факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів. Це стосується закупівлі продуктів для харчування військових.

Розслідування зловживань у Міноборони

У НАБУ повідомляють, що у період з лютого 2022 року по червень 2023 року детективи підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

За допомогою схеми недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії.

Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, — за цінами, в рази нижче ринкових, — йдеться в повідомленні Бюро. Поширити

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Для підтвердження фактів зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

Вилучені документи (фото: НАБУ)

Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Перевірка зловживань у Міноборони

У січні 2023 року журналісти видання ZN.ua опублікували розслідування, у якому звинуватили Міноборони у закупівлі продуктів харчування за завищеними цінами для військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

Зокрема в розслідуванні стверджувалося, що Міноборони законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, коли роздрібна ціна в магазині Києва становить приблизно 7 грн за штуку.

У НАБУ заявили, що зловживання Міноборони під час закупівель харчів вже розслідувалися в межах кримінального провадження, яке було розпочате до оприлюднення інформації у ЗМІ.

2 лютого ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень за штуку. До схеми причетні 5 людей, серед яких представники підприємств-постачальників і військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин.