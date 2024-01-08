Розтрата на мільярд. Експосадовці МО отримали нові підозри у справі про закупівлі бронежилетів

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОГП повідомлено про нову підозру колишнім заступнику Міністра оборони України і керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО. Також повідомлено про підозру ексначальнику управління розвитку речового забезпечення ЦУ розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Колишні топпосадовці МО отримали нові підозри

Експосадовцям Міноборони повідомлено про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів.

Про це заявив Офіс генерального прокурора у Facebook.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомлено про нову підозру колишнім заступнику Міністра оборони України, керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО, ексначальнику управління розвитку речового забезпечення ЦУ розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Підозрювані у період дії воєнного стану придбали для потреб ЗСУ 50 тисяч бронежилетів, які за своїм якісним станом та характеристиками не відповідали встановленим вимогам та не могли бути використані у війську, – йдеться у повдомленні. Поширити

Засоби індивідуального захисту було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни РФ.

Згідно висновків судових балістичної, товарознавчої та економічної експертиз в результаті поставки засобів індивідуального захисту неналежної якості державі заподіяно 948 млн грн збитків.

Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень. Колишні заступник Міністра оборони України і керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підозрюються у розтратах 100 та 250 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, а також майже мільярда гривень на постачанні для ЗСУ непридатної військової форми. Поширити

З метою встановлення місця знаходження третього підозрюваного за місцем його проживання проведена невідкладні обшуки.

Що відомо про затримання заступника Міністра оборони України

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника Міністра оборони України, який займав цю посаду з 2021 по 2023 роки.

Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.