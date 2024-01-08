Растрата на миллиард. Экс-чиновники МО получили новые подозрения по делу о закупке бронежилетов

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны ОГП сообщено о новом подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины и руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов МО. Также доложено о подозрении экс-начальнику управления развития вещевого обеспечения ЦУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
Бывшие топ-чиновники МО получили новые подозрения
Экс-чиновникам Минобороны сообщено о новых подозрениях по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов.
Об этом заявил Офис генерального прокурора в Facebook.
При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о новом подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины, руководителю Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МО, эксначальнику управления развития вещевого обеспечения ЦУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
Им инкриминирована растрата имущества и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Средства индивидуальной защиты были закуплены у компании нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане РФ.
Согласно выводам судебных баллистической, товароведческой и экономической экспертиз в результате поставки средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества государству причинено 948 млн грн убытков.
В целях установления места нахождения третьего подозреваемого по месту его жительства проведены неотложные обыски.
Что известно о задержании заместителя Министра обороны Украины
Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя Министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы.
Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.
По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.
Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.
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