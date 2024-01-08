Растрата на миллиард. Экс-чиновники МО получили новые подозрения по делу о закупке бронежилетов

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны ОГП сообщено о новом подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины и руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов МО. Также доложено о подозрении экс-начальнику управления развития вещевого обеспечения ЦУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Бывшие топ-чиновники МО получили новые подозрения

Экс-чиновникам Минобороны сообщено о новых подозрениях по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов.

Об этом заявил Офис генерального прокурора в Facebook.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о новом подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины, руководителю Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МО, эксначальнику управления развития вещевого обеспечения ЦУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Им инкриминирована растрата имущества и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Подозреваемые в период действия военного положения приобрели для нужд ВСУ 50 тысяч бронежилетов, которые по своему качественному состоянию и характеристикам не отвечали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии, говорится в сообщении. Поделиться

Средства индивидуальной защиты были закуплены у компании нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане РФ.

Согласно выводам судебных баллистической, товароведческой и экономической экспертиз в результате поставки средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества государству причинено 948 млн грн убытков.

В настоящее время двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств. Бывший заместитель Министра обороны Украины и руководитель Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны подозреваются в растратах 100 и 250 млн грн на закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, а также почти миллиард гривен на поставке для ВСУ непригодной военной формы. Поделиться

В целях установления места нахождения третьего подозреваемого по месту его жительства проведены неотложные обыски.

Что известно о задержании заместителя Министра обороны Украины

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя Министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы.

Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.

По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.