Закупка продуктов Минобороны. НАБУ подтвердило существование коррупционной схемы

Расследование злоупотреблений в Минобороны

В НАБУ сообщают, что в период с февраля 2022 по июнь 2023 детективы подтвердили факты существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов.

Посредством схемы недобродетельные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии.

Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, — по ценам, в разы ниже рыночных, — говорится в сообщении Бюро. Поделиться

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Для подтверждения фактов злоупотреблений детективы изымают и прорабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу.

Изъятые документы (фото: НАБУ)

Сейчас назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов.

Проверка злоупотреблений в Минобороны

В январе 2023 журналисты издания ZN.ua опубликовали расследование, в котором обвинили Минобороны в закупке продуктов питания по завышенным ценам для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

В частности, в расследовании утверждалось, что Минобороны законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, когда розничная цена в магазине Киева составляет примерно 7 грн за штуку.

В НАБУ заявили, что злоупотребления Минобороны во время закупок продовольствия уже расследовались в рамках уголовного производства, начатого к обнародованию информации в СМИ.

2 февраля ДБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен за штуку. К схеме причастны 5 человек, среди которых представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей.