Закупка продуктов Минобороны. НАБУ подтвердило существование коррупционной схемы

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило факты существования коррупционной схемы, позволяющей значительно завышать цены на определенные категории продуктов. Это касается закупки продуктов питания военных.
Расследование злоупотреблений в Минобороны
В НАБУ сообщают, что в период с февраля 2022 по июнь 2023 детективы подтвердили факты существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов.
Посредством схемы недобродетельные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии.
Для подтверждения фактов злоупотреблений детективы изымают и прорабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу.
Сейчас назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов.
Проверка злоупотреблений в Минобороны
В январе 2023 журналисты издания ZN.ua опубликовали расследование, в котором обвинили Минобороны в закупке продуктов питания по завышенным ценам для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
В частности, в расследовании утверждалось, что Минобороны законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, когда розничная цена в магазине Киева составляет примерно 7 грн за штуку.
В НАБУ заявили, что злоупотребления Минобороны во время закупок продовольствия уже расследовались в рамках уголовного производства, начатого к обнародованию информации в СМИ.
2 февраля ДБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен за штуку. К схеме причастны 5 человек, среди которых представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей.
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