Заволодіння коштами «Укрзалізниці». НАБУ та САП викрили дві злочинні групи

Унаслідок реалізації злочинної схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 117 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця": нова гучна справа

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" при закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році керівник першої організованої групи, підприємець, розробив схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами. Для цього він вступив у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа АТ "Укрзалізниця".

Діючи як своєрідний "бек-офіс" товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у тендерах УЗ.

У результаті протягом 2021-2023 років у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців "Укрзалізниці" ці компанії узгоджували свої дії та у різний спосіб завищували очікувану вартість продукції.

Таким чином "Укрзалізниця" уклала договори з трьома підконтрольними підприємствами, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. При цьому самі підприємства продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.

Унаслідок реалізації схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 117 млн гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Поширити

Наразі про підозру повідомили 7 особам — членам обох організованих груп. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до злочину осіб.

Не перший випадок заволодіння коштами "Укрзалізниці"

Нещодавно НАБУ та САП розкрили схему незаконного перехоплення грошей в АТ "Укрзалізниця", організовану групою, до складу якої входили посадові особи та підприємці.

За результатами слідства встановлено, що у 2018 році лідер групи, підприємець, здійснював контроль за товарно-грошовими потоками УЗ з метою привласнення коштів. Він звернувся до знайомих з уряду та домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".

Протягом 2018-2021 років посадові особи УЗ виконували усі вказівки лідера групи та забезпечили перемогу підконтрольованої йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту.

Продукцію було поставлено філіям "Укрзалізниці" за завищеними цінами. Загальна сума переплати склала 11,4 млн грн, які організована група привласнила і використала на свій розсуд.