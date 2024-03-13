Завладение средствами «Укрзалізниці». НАБУ и САП разоблачили две преступные группы
Категория
Украина
Дата публикации

Завладение средствами «Укрзалізниці». НАБУ и САП разоблачили две преступные группы

НАБУ
УЗ
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В результате реализации преступной схемы "Укрзалізниця" понесла убытки на сумму 117 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Завладение средствами АО "Укрзалізниця": новое громкое дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили две организованные группы на завладении средствами АО "Укрзалізниця" при закупке кабельно-проводниковой продукции.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2021 году руководитель первой организованной группы, предприниматель, разработал схему, которая предусматривала поставку продукции АО "Укрзалізниця" по завышенным ценам. Для этого он вступил в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо АО "Укрзалізниця".

Действуя как своеобразный "бэк-офис" общества, члены второй организованной группы неформально контролировали его деятельность и могли за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу подконтрольных предпринимателю компаний в тендерах УЗ.

В результате в течение 2021-2023 годов в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции незаконно победили подконтрольные предпринимателю компании. Во время тендеров при содействии должностных лиц "Укрзалізниця" эти компании согласовывали свои действия и по-разному завышали ожидаемую стоимость продукции.

Таким образом, "Укрзалізниця" заключила договоры с тремя подконтрольными предприятиями, которые осуществили поставки продукции по ценам выше рыночных. При этом сами предприятия продукцию не производили, а закупали через ряд фирм-прокладок у производителей, в том числе контролируемых. Именно это позволяло искусственно увеличивать стоимость продукции.

В результате реализации схемы "Укрзалізниця" понесла убытки на сумму 117 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

О подозрении сообщили 7 лицам — членам обеих организованных групп. Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также принимаются меры по установлению других причастных к преступлению лиц.

Не первый случай завладения средствами "Укрзалізниці"

Недавно НАБУ и САП раскрыли схему незаконного перехвата денег в АО "Укрзалізниця", организованную группой, в состав которой входили должностные лица и предприниматели.

По результатам следствия установлено, что в 2018 году лидер группы, предприниматель осуществлял контроль за товарно-денежными потоками УЗ с целью присвоения средств. Он обратился к знакомым из правительства и добился назначения членов группы на руководящие должности в АО "Укрзалізниця".

В течение 2018-2021 годов должностные лица УЗ выполняли все указания лидера группы и обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.

Продукция была поставлена филиалам "Укрзализныци" по завышенным ценам. Общая сумма переплаты составила 11,4 млн грн, которые организованная группа присвоила и использовала по своему усмотрению.

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