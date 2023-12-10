"Укрзалізниця" везет Вифлеемский огонь мира на 24 вокзала Украины

11 декабря любой желающий сможет получить Вифлеемский огонь для своего дома на вокзалах 24 городов Украины. Для этого там будут установлены безопасные стенды.

Вифлеемский огонь мира едет в города Украины

Национальный перевозчик, компания "Укрзалізниця" в третий раз доставит Вифлеемский огонь мира до 24 вокзалов Украины менее чем за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

10 декабря в 18.40 состоялась передача огня от скаутской организации "Пласт" представителям "Укрзалізниці". В рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за сутки, – говорится в сообщении. Поделиться

В компании добавили, что уже 11 декабря любой желающий сможет получить Вифлеемский огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Сум, Черновцов, Днепра, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожья, Черкассы, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знаменки, Изюма, Покровска и Краматорска, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

Вифлеемский огонь мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Символический огонь зажигают скауты в Вифлеемском палестинском городе и распространяют в другие страны. Огонь символизирует мир, любовь и добро. Эта традиция существует с 1984 года. В Украине огонь впервые появился в 1992 году.

Что известно о переносе даты празднования Рождества на 25 декабря

В конце июля президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе дат празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Соответствующий документ парламент принял 14 июля.

О том, что закон подписан президентом, говорится в карточке законопроекта № 9431.

Депутаты приняли следующие изменения:

25 декабря – Рождество Христово (вместо 7 января);

15 июля – День Украинской Государственности (вместо 28 июля);

1 октября – День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).

В пояснительной записке отмечалось, что изменить даты нужно, чтобы "отказаться от российского наследия".