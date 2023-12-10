Укрзалізниця везе Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали України

11 грудня будь-хто зможе отримати Вифлеємський вогонь для свого дому на вокзалах 24 міст України. Для цього там будуть встановлені безпечні стенди.

Вифлеємський вогонь миру їде в міста України

Національний перевізник, компанія "Укрзалізниця" втретє доставить Вифлеємський вогонь миру до 24 вокзалів України менш ніж за добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

10 грудня о 18:40 відбулася передача вогню від скаутської організації "Пласт" представникам "Укрзалізниці". У межах спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу, – йдеться у повідомленні. Поширити

У компанії додали, що вже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вифлеємський вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Сум, Чернівців, Дніпра, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знамʼянки, Ізюму, Покровська та Краматорська, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового. Символічний вогонь запалюють скаути у палестинському місті Вифлеєм та поширюють в інші країни. Вогонь символізує мир, любов та добро. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.

Що відомо про перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський підписав закон про перенесення дат святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України. Відповідний документ парламент ухвалив 14 липня.

Про те що закон підписаний президентом, йдеться у картці законопроєкту № 9431.

Депутати ухвалили такі зміни:

25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);

15 липня – День Української Державності (замість 28 липня);

1 жовтня – День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).

У пояснювальній записці наголошували, що змінити дати потрібно, щоб "відмовитися від російської спадщини".