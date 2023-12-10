Укрзалізниця везе Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали України

11 грудня будь-хто зможе отримати Вифлеємський вогонь для свого дому на вокзалах 24 міст України. Для цього там будуть встановлені безпечні стенди.
Вифлеємський вогонь миру їде в міста України
Національний перевізник, компанія "Укрзалізниця" втретє доставить Вифлеємський вогонь миру до 24 вокзалів України менш ніж за добу.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
У компанії додали, що вже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вифлеємський вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Сум, Чернівців, Дніпра, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знамʼянки, Ізюму, Покровська та Краматорська, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.
Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового. Символічний вогонь запалюють скаути у палестинському місті Вифлеєм та поширюють в інші країни. Вогонь символізує мир, любов та добро. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.
Що відомо про перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня
Наприкінці липня президент Володимир Зеленський підписав закон про перенесення дат святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України. Відповідний документ парламент ухвалив 14 липня.
Про те що закон підписаний президентом, йдеться у картці законопроєкту № 9431.
Депутати ухвалили такі зміни:
25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);
15 липня – День Української Державності (замість 28 липня);
1 жовтня – День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).
У пояснювальній записці наголошували, що змінити дати потрібно, щоб "відмовитися від російської спадщини".
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