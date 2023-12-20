Укрзалізниця попередила про затримку рейсів. У Польщі зійшов із рейок потяг

20 грудня у Польщі зійшов з рейок вантажний потяг. Через це призупинено рух у перемишльському напрямку орієнтовно на дві години.
Які потяги будуть затримуватися 20 грудня
"Укрзалізниця" повідомляє, що з затримками будуть курсувати щонайменше два українських потяги:
31 Запоріжжя - Перемишль;
74 Перемишль - Харків.
Водночас пасажирів харківського потяга закликали інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.
Підвищення цін на міжнародні рейси Укрзалізниці
Нагадаємо, що з 10 грудня Укрзалізниця на 72% підвищила вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ.
Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна пересісти на Варшаву, зросла таким чином:
на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%,
з Харкова — 17-48%,
з Києва — 15-47%.
Також у межах 3%, зросла вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля.
На проїзд в Інтерсіті+ Київ — Перемишль — Київ ціна збільшилася на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — у діапазоні 37-49%.
Без змін залишилася вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.
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