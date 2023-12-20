Укрзалізниця попередила про затримку рейсів. У Польщі зійшов із рейок потяг

20 грудня у Польщі зійшов з рейок вантажний потяг. Через це призупинено рух у перемишльському напрямку орієнтовно на дві години.

Які потяги будуть затримуватися 20 грудня

"Укрзалізниця" повідомляє, що з затримками будуть курсувати щонайменше два українських потяги:

31 Запоріжжя - Перемишль;

74 Перемишль - Харків.

Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху, - зазначили в "Укрзалізниці". Поширити

Водночас пасажирів харківського потяга закликали інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.

Підвищення цін на міжнародні рейси Укрзалізниці

Нагадаємо, що з 10 грудня Укрзалізниця на 72% підвищила вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ.

Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна пересісти на Варшаву, зросла таким чином:

на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%,

з Харкова — 17-48%,

з Києва — 15-47%.

Також у межах 3%, зросла вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля.

На проїзд в Інтерсіті+ Київ — Перемишль — Київ ціна збільшилася на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — у діапазоні 37-49%.

Без змін залишилася вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.