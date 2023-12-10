Перша партія вантажівок прибула до Польщі — Укрзалізниця
Категорія
Економіка
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Перша партія вантажівок прибула до Польщі — Укрзалізниця

Вантажівка
Джерело:  Укрзалізниця

Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Наступні відправлення вантажівок планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Перша партія вантажівок вже у Польщі

Укрзалізниця повідомила, що 10 грудня вдень перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі.

Про це пресслужба Укрзалізниці написала у Facebook.

Далі вантажівки до пункту призначення попрямують польськими автошляхами.

Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Укрзалізниця організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок.

Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну

За даними "Укрзалізниці", з 7 грудня поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов - Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, однак фахівці вже працюють над прискоренням процесу.

Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом, - повідомили в компанії.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку - до UZ Cargo Poland.

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