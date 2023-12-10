Перша партія вантажівок прибула до Польщі — Укрзалізниця

Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Наступні відправлення вантажівок планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.
Перша партія вантажівок вже у Польщі
Укрзалізниця повідомила, що 10 грудня вдень перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі.
Про це пресслужба Укрзалізниці написала у Facebook.
Далі вантажівки до пункту призначення попрямують польськими автошляхами.
Укрзалізниця організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок.
Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).
Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну
За даними "Укрзалізниці", з 7 грудня поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).
Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов - Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, однак фахівці вже працюють над прискоренням процесу.
Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.
Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку - до UZ Cargo Poland.
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