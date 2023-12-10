Первая партия грузовиков прибыла в Польшу — "Укрзалізниця"

Украинская и польская стороны согласовали все вопросы перевозок и оформления таможенных и пограничных процедур. Следующие отправки грузовиков планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках более модернизированных платформ.
Первая партия грузовиков уже в Польше
“Укрзалізниця” сообщила, что 10 декабря днем первая партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу.
Об этом пресс-служба “Укрзалізниці” написала в Facebook.
Далее грузовики к пункту назначения направятся по польским автодорогам.
“Укрзалізниця” организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков.
Он курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).
Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину
По данным “Укрзалізниці”, с 7 декабря поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).
Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешев. Пока еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, однако специалисты уже работают над ускорением процесса.
Трансфер водителей автомобилей с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.
Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО “Укрзалізниця", в обратном направлении – в UZ Cargo Poland.
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