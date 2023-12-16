"Потяг до Перемоги" здобув European Excellence Awards — Укрзалізниця
Категорія
Культура
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"Потяг до Перемоги" здобув European Excellence Awards — Укрзалізниця

Потяг до Перемоги
Джерело:  Укрзалізниця

Проєкт "Потяг до перемоги" від Укрзалізниці, який розмалювали українські митці, виграв European Excellence Awards. 

"Потяг до перемоги" став кращим у категорії "Транспорт та логістика"

Вагони у "Потягу до перемоги" розписані українськими художниками. Цей проєкт від Укралізниці виграв European Excellence Awards, здобувши перемогу у категорії "Транспорт та логістика"

Про це інформує пресслужба компанії.

Церемонія нагородження European Excellence Awards відбулася 8 грудня у Берліні, Німеччина. Проєкт Укрзалізниці та агенції Gres Todorchuk став найкращим у категорії "Транспорт і логістика", обійшовши конкурентні кейси DHL, FedEx, VAG, – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадали, що цей потяг є присвятою спротиву українців на тимчасово окупованих територіях. Він першим заїхав на деокуповану Донеччину, Харківщину та Херсонщину. ⠀

Вифлеємський вогонь миру їде в міста України

Національний перевізник, компанія "Укрзалізниця" втретє доставить Вифлеємський вогонь миру до 24 вокзалів України менш ніж за добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

10 грудня о 18:40 відбулася передача вогню від скаутської організації "Пласт" представникам "Укрзалізниці". У межах спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу, – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що вже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вифлеємський вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Сум, Чернівців, Дніпра, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знамʼянки, Ізюму, Покровська та Краматорська, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового. Символічний вогонь запалюють скаути у палестинському місті Вифлеєм та поширюють в інші країни. Вогонь символізує мир, любов та добро. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.

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