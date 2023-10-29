Укрзалізниця збільшить кількість жіночих купе в потягах

"Укрзалізниця" розширює свій пілотний проєкт та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські рейси.

На яких рейсах збільшать кількість жіночих купе

Аналізуючи попит та відгуки пасажирок, компанія вдвічі збільшила кількість поїздів із жіночими купе.

Зокрема під розширення потрапили такі рейси:

№17/18 Харків - Ужгород,

№29/30 Київ - Ужгород,

№3/4 Запоріжжя - Ужгород,

№26/236 Одеса - Рахів

Також "Укрзалізниця" посилює охорону поїздів та впроваджує системи відеонагляду в усіх нових вагонах.

Проект спрямований на підвищення безпеки пасажирок у рейсах та сприяння психологічному комфорту подорожуючих.

Зауважимо, що купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку "Укрзалізниці" з 27 жовтня. Глибина продажу - 20 діб.

Як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

На вокзалах і в поїздах розпочали роботу залізничні маршали

Маршали безпеки — це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби.

На відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці в службовій формі, маршали діють не публічно. Перші з них уже спостерігають за ситуацією на одному з популярних західних напрямків.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, перед залізничними маршалами у поїздах та на вокзалах стоїть завдання "оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів".