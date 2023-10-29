Укрзалізниця збільшить кількість жіночих купе в потягах
Категорія
Україна
Дата публікації

Укрзалізниця збільшить кількість жіночих купе в потягах

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Укрзалізниця

"Укрзалізниця" розширює свій пілотний проєкт та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські рейси.

На яких рейсах збільшать кількість жіночих купе

Аналізуючи попит та відгуки пасажирок, компанія вдвічі збільшила кількість поїздів із жіночими купе.

Зокрема під розширення потрапили такі рейси:

  • №17/18 Харків - Ужгород,

  • №29/30 Київ - Ужгород,

  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород,

  • №26/236 Одеса - Рахів

Також "Укрзалізниця" посилює охорону поїздів та впроваджує системи відеонагляду в усіх нових вагонах.

Проект спрямований на підвищення безпеки пасажирок у рейсах та сприяння психологічному комфорту подорожуючих.

Зауважимо, що купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку "Укрзалізниці" з 27 жовтня. Глибина продажу - 20 діб.

Як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

На вокзалах і в поїздах розпочали роботу залізничні маршали

Маршали безпеки — це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби.

На відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці в службовій формі, маршали діють не публічно. Перші з них уже спостерігають за ситуацією на одному з популярних західних напрямків.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, перед залізничними маршалами у поїздах та на вокзалах стоїть завдання "оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В "Укрзалізниці" з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю
В "Укрзалізниці" з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Уперше за 18 років. Укрзалізниця запускає потяг сполученням Львів-Варшава
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Укрзалізниця запускає потяг сполученням Львів-Варшава
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зі Starlink та новим маршрутом. Укрзалізниця запустила потяг до Варшави
Потяг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм