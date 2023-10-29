Укрзализныця увеличит количество женских купе в поездах

"Укрзализныця" расширяет свой пилотный проект и добавляет женские купе еще в четыре пассажирских рейса.
На каких рейсах увеличат количество женских купе
Анализируя спрос и отзывы пассажирок, компания вдвое увеличила количество поездов с женскими купе.
В частности, под расширение попали следующие рейсы:
№17/18 Харьков - Ужгород,
№29/30 Киев - Ужгород,
№3/4 Запорожье - Ужгород,
№26/236 Одесса - Рахов
Также "Укрзализныця" усиливает охрану поездов и внедряет системы видеонаблюдения во всех новых вагонах.
Проект направлен на повышение безопасности пассажирок в рейсах и содействие психологическому комфорту путешественников.
Заметим, что купить билеты на женские купе можно будет в приложении "Укрзализныци" с 27 октября. Глубина продажи – 20 суток.
По-прежнему места соответственно будут маркироваться в приложении, а посадка в такие купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.
Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.
На вокзалах и поездах начали работу железнодорожные маршалы
Маршалы безопасности – это работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и реагировать при необходимости.
В отличие от ведомственных телохранителей, работающих на железной дороге в служебной форме, маршалы действуют не публично. Первые из них уже наблюдают ситуацию на одном из популярных западных направлений.
По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать при путешествии пассажиров".
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