"Потяг до перемоги" получил European Excellence Awards — Укрзалізниця
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Культура
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"Потяг до перемоги" получил European Excellence Awards — Укрзалізниця

Потяг до Перемоги
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Источник:  Укрзалізниця

Проект "Поезд к победе" от Укрзалізниці, который разрисовали украинские художники, выиграл European Excellence Awards.

"Потяг до перемоги" стал лучшим в категории "Транспорт и логистика"

Вагоны в "Потягу до перемоги" расписаны украинскими художниками. Этот проект от Укралізниці выиграл European Excellence Awards, одержав победу в категории "Транспорт и логистика"

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Церемония награждения European Excellence Awards прошла 8 декабря в Берлине, Германия. Проект Укрзалізниці и агентства Gres Todorchuk стал лучшим в категории "Транспорт и логистика", обойдя конкурентные кейсы DHL, FedEx, VAG, говорится в сообщении.

В Укрзалізниці напомнили, что этот поезд является посвящением сопротивлению украинцев на временно оккупированных территориях. Он первым заехал на деоккупированный Донбасс, Харьковщину и Херсонщину. ⠀

Вифлеемский огонь мира едет в города Украины

Национальный перевозчик, компания "Укрзалізниця" в третий раз доставит Вифлеемский огонь мира до 24 вокзалов Украины менее чем за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

10 декабря в 18.40 состоялась передача огня от скаутской организации "Пласт" представителям "Укрзалізниці". В рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за сутки, говорится в сообщении.

В компании добавили, что уже 11 декабря любой желающий сможет получить Вифлеемский огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Сум, Черновцов, Днепра, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожье, Черкассы, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знаменки, Изюма, Покровска и Краматорска, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

Вифлеемский огонь мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Символический огонь зажигают скауты в Вифлеемском палестинском городе и распространяют в другие страны. Огонь символизирует мир, любовь и добро. Эта традиция существует с 1984 года. В Украине огонь впервые появился в 1992 году.

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