Впервые за 15 лет. "Укрзалізниця" закупила новые плацкартные вагоны

АО "Укрзалізниця" впервые с 2008 года приобрело новые плацкартные вагоны. Впервые эти вагоны будут украинского производства.
"Укрзалізниця" заказала плацкартные вагоны украинского производства
"Укрзалізниця" впервые за 15 лет будет иметь новые плацкартные вагоны украинского производства.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Заместитель министра финансов Украины Александр Кава рассказал:
Большая часть средств, направленных на эти закупки – это довоенные доходы дорожного фонда, которые предусматривались на обновление подвижного состава железной дороги.
Государство финансирует "Укрзалізницю"
По состоянию на 30 октября из государственного бюджета в этом году профинансировано АО "Укрзалізниця" на 3,5 млрд грн (70% от доступных средств), из которых почти 3 млрд грн направлено на закупку новых пассажирских вагонов (в том числе завершение оплаты 100 пассажирских вагонов, заказанных в 2021, и 44 вагонов в 2023 году).
До конца 2023 года на поддержку железнодорожного транспорта планируется направить около 11 млрд грн бюджетных средств. В частности, непосредственно из государственного бюджета на железнодорожные пассажирские перевозки предусмотрено 5 млрд грн.
В Минфине отмечают, что с момента независимости парк пассажирских вагонов в Украине уменьшился более чем в три раза. Вдобавок к этому во время войны Украина потеряла еще часть пассажирских вагонов.
Для восстановления разрушенной инфраструктуры, кроме прямых бюджетных средств, в бюджете предусмотрено около 6 млрд грн кредитных средств для “Укрзалізниці” под гарантии государства.
Кроме того, ведется работа по реализации международных проектов, направленных на восстановление железнодорожной инфраструктуры. А именно:
привлечение ссуды от ЕБРР на сумму до 200 млн евро в рамках проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги",
гранта Всемирного Банка на сумму 25 млн дол США в рамках проекта "Восстановление критически важной инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)”,
кредита Правительства Франции на сумму 37,6 млн евро,
грантовую помощь от Правительства Швейцарии на сумму 14 млн швейцарских франков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-