Впервые за 15 лет. "Укрзалізниця" закупила новые плацкартные вагоны
Категория
Экономика
Дата публикации

Впервые за 15 лет. "Укрзалізниця" закупила новые плацкартные вагоны

Министерство финансов Украины
Плацкартный вагон
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АО "Укрзалізниця" впервые с 2008 года приобрело новые плацкартные вагоны. Впервые эти вагоны будут украинского производства.

"Укрзалізниця" заказала плацкартные вагоны украинского производства

"Укрзалізниця" впервые за 15 лет будет иметь новые плацкартные вагоны украинского производства.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Предварительная оплата для приобретения 44 новых пассажирских вагонов произведена 28 октября этого года, среди которых предусмотрена поставка 9 новых плацкартных вагонов, – отметили в Минфине.

Заместитель министра финансов Украины Александр Кава рассказал:

Это будут первые новые плацкартные вагоны, приобретенные за последние 15 лет, и впервые плацкартные вагоны украинского производства. Последний раз плацкартные вагоны покупались в далеком 2008 году и были они российского производства.

Большая часть средств, направленных на эти закупки – это довоенные доходы дорожного фонда, которые предусматривались на обновление подвижного состава железной дороги.

Государство финансирует "Укрзалізницю"

По состоянию на 30 октября из государственного бюджета в этом году профинансировано АО "Укрзалізниця" на 3,5 млрд грн (70% от доступных средств), из которых почти 3 млрд грн направлено на закупку новых пассажирских вагонов (в том числе завершение оплаты 100 пассажирских вагонов, заказанных в 2021, и 44 вагонов в 2023 году).

До конца 2023 года на поддержку железнодорожного транспорта планируется направить около 11 млрд грн бюджетных средств. В частности, непосредственно из государственного бюджета на железнодорожные пассажирские перевозки предусмотрено 5 млрд грн.

В Минфине отмечают, что с момента независимости парк пассажирских вагонов в Украине уменьшился более чем в три раза. Вдобавок к этому во время войны Украина потеряла еще часть пассажирских вагонов.

Для восстановления разрушенной инфраструктуры, кроме прямых бюджетных средств, в бюджете предусмотрено около 6 млрд грн кредитных средств для “Укрзалізниці” под гарантии государства.

Данный ресурс “Укрзалізниця” сможет использовать для реализации проектов по восстановлению инфраструктуры, но при дальнейшем возвращении указанных средств за счет собственных доходов в будущих периодах, – говорится в сообщении.

Кроме того, ведется работа по реализации международных проектов, направленных на восстановление железнодорожной инфраструктуры. А именно:

  • привлечение ссуды от ЕБРР на сумму до 200 млн евро в рамках проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги",

  • гранта Всемирного Банка на сумму 25 млн дол США в рамках проекта "Восстановление критически важной инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)”,

  • кредита Правительства Франции на сумму 37,6 млн евро,

  • грантовую помощь от Правительства Швейцарии на сумму 14 млн швейцарских франков.

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