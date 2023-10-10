Укрзализныця ввела маршалов железнодорожной безопасности — каковы их обязанности

На вокзалах и в поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Сотрудники ведомственной военизированной охраны общества проводят свою работу не публично.

На вокзалах и поездах начали работу железнодорожные маршалы

Маршалы безопасности – это работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и реагировать при необходимости.

В отличие от ведомственных телохранителей, работающих на железной дороге в служебной форме, маршалы действуют не публично. Первые из них уже наблюдают ситуацию на одном из популярных западных направлений.

Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей", - отмечают в Укрзализныце. Поделиться

Подобная модель работы подразделений безопасности распространена на авиационных маршрутах.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время поездки пассажиров".

Усиление безопасности в поездах

В Укрзализныце сообщили, что активно работают по вопросам усиления мер безопасности в пассажирских поездах. Так, "Укрзализныця" в тестовом режиме внедрила первое купе для женщин в поездах дальнего толка.

В общем, после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину УЗ усилила контроль безопасности на железнодорожных объектах - в частности, на вокзалах с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.

Также в Укрзализныце напомнили, что в рамках реализации проекта "Железная безопасность" было введено сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.