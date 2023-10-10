Укрзализныця ввела маршалов железнодорожной безопасности — каковы их обязанности

На вокзалах и в поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Сотрудники ведомственной военизированной охраны общества проводят свою работу не публично.
На вокзалах и поездах начали работу железнодорожные маршалы
Маршалы безопасности – это работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и реагировать при необходимости.
В отличие от ведомственных телохранителей, работающих на железной дороге в служебной форме, маршалы действуют не публично. Первые из них уже наблюдают ситуацию на одном из популярных западных направлений.
Подобная модель работы подразделений безопасности распространена на авиационных маршрутах.
По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время поездки пассажиров".
Усиление безопасности в поездах
В Укрзализныце сообщили, что активно работают по вопросам усиления мер безопасности в пассажирских поездах. Так, "Укрзализныця" в тестовом режиме внедрила первое купе для женщин в поездах дальнего толка.
В общем, после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину УЗ усилила контроль безопасности на железнодорожных объектах - в частности, на вокзалах с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.
Также в Укрзализныце напомнили, что в рамках реализации проекта "Железная безопасность" было введено сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.
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