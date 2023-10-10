Укрзалізниця запровадила маршалів залізничної безпеки — які їхні обовʼязки

На вокзалах та в поїздах «Укрзалізниці» почали роботу перші маршали залізничної безпеки. Співробітники відомчої воєнізованої охорони товариства проводять свою роботу не публічно.

На вокзалах і в поїздах розпочали роботу залізничні маршали

Маршали безпеки — це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби.

На відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці в службовій формі, маршали діють не публічно. Перші з них уже спостерігають за ситуацією на одному з популярних західних напрямків.

Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників", - зазначають в Укрзалізниці. Поширити

Подібна модель роботи підрозділів безпеки поширена на авіаційних маршрутах.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, перед залізничними маршалами у поїздах та на вокзалах стоїть завдання "оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів".

Посилення безпеки в потягах

В Укрзалізниці повідомили, що активно працюють на питаннями посилення безпекових заходів у пасажирських поїздах. Так, "Укрзалізниця" у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах дальнього спрямування.

Загалом після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну УЗ посилила контроль безпеки на залізничних об'єктах - зокрема, на вокзалах з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

Також в Укрзалізниці нагадали, що в рамках реалізації проекту "Залізна безпека" було запроваджено супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.